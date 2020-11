In Frankreich kam eine Mercedes V-Klasse in den Genuss eines exklusiven Maybach-Tunings. Innen und außen wurde das Luxus-Konzept konsequent durchgezogen. Was der Umbau kostet, wissen wir nicht – aber wie man in den Genuss einer Fahrt in dem Luxus-Van kommt!

Das Maybach-Tuning der französischen Mercedes V-Klasse sieht mehr nach Werksfahrzeug als nach Bastelbude aus. Man könnte meinen, Maybach hätte sich offiziell dazu durchgerungen, den großen Van in die eigene Produktpalette aufzunehmen. Der typische Grill prangt selbstbewusst am schwarzen Einzelstück. Die Seitenlinie wird mit dezenten Chrom-Elementen auf edel getrimmt und am Heck prangt der Schriftzug der Edelmanufaktur. Die volle Maybach-Opulenz entfaltet sich aber erst im Innenraum. Die vier Einzelsitze im Fond sind mit feinstem Leder bezogen und dank elektrischer Verstellung fast beliebig konfigurierbar. Sogar eine fast waagerechte Liegeposition ist möglich. Zwischen den großzügig dimensionierten Sesseln gibt es jede Menge Stauraum, klappbare Tische, Cupholder und sogar einen Kühlschrank. Die Bedienung des Multimediasystems mit riesigem Bildschirm erfolgt über in die Seitenwände eingelassene Touchscreens. Über den Passagieren trohnt ein riesiges Panoramadach, das Licht in den feudalen, mit jeder Menge Holz beschlagenen Innenraum lässt. Was der Umbau kostet, ist nicht bekannt. Interessenten können aber eine stilechte Fahrt mit Chauffeur buchen – die Mercedes V-Klasse mit Maybach-Tuning ist im exklusiven Einsatz eines französischen Limousinen-Service im Großraum Paris. Mehr zum Thema: Das ist die V-Klasse von Mercedes

Neuheiten Mercedes-Maybach S-Klasse Facelift (2018): Preis & Motoren Maybach S-Klasse noch exklusiver

Die Mercedes-Maybach Vision Ultimate Luxury im Video:

Zustimmen & weiterlesen



Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.



Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem



Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung . Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Maybach-Tuning für die Mercedes V-Klasse