Da wird sich Vaddi aber geärgert haben! Laut Polizeiangaben semmelte ein 28-Jähriger bei Heide einen 200.000 Euro teueren Mercedes-Benz SLS AMG in den Straßengraben. Er und sein Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, der Luxussportler mit den Flügelteuren ist aber Schrott. Also so richtig Schrott, heißt Totalschaden. Wie die dazugehörigen Überreste aussehen, zeigt das Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Illegale Autorennen: Härtere Strafen für Raser (Mord) BGH bestätigt Mordurteil gegen Berliner "Ku'damm-Raser"

Auch interessant: