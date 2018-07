So erinnert der Lamborghini Urus mit Stoßstangen aus schwarzem Plastik und blechernen Kanaldeckel-Felgen kaum noch an die urprünglichen Alufelgen.

Der Audi A8 wurde gerade erst enthüllt, da hat X-Tomi Design das Luxus-SUV schon im Basisausstattungs-Look illustriert. Außerdem im Kleid der Basisausstattung: der Audi Q8, die Mercedes A-Klasse oder der VW Polo!

Mit dem Audi A1 hat sich X-Tomi Design erneut eine automobile Neuauflage aufs digitale Zeichenbrett geholt und im schmucklosen Basisausstattungs-Look neu interpretiert. Mit der günstigen Hartplastik-Schürze, dem Heck aus mattem, schwarzem Plastik und den günstigen Felgen verliert der kleine Ingolstädter seinen Glanz. Doch X-Tomi Design und Aksyonov Nikita trauen sich auch an andere Luxus- und Supersportwagen heran. So erinnert der Audi Q8 mit Stoßstangen aus schwarzem Plastik und blechernen Kanaldeckel-Felgen kaum noch an das ultimative Luxus-SUV. Es ist nicht das erste, aber sicher auch nicht das letzte Premium-Auto, das die beiden Photoshop-Künstler mit einem optischen Downgrade versehen hab. Bei der Illustration der neuen Mercedes A-Klasse kommt der Schwabe etwa nicht mehr mit einer eleganten Volllackierung oder schicken Alufelgen, sondern mit Stoßfängern im unlackierten Plastik, Stahlfelgen und ohne Chrom-Schmuck daher. Da wirkt der neue Kompakte auf einmal richtigt bieder, oder?

Rolls-Royce Phantom im Video:

Audi A1 im Basisausstattungs-Look