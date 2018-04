... spurtet damit in 7,2 Sekunden auf 100 km/h und fährt in der Spitze 243 km/h. Zwar hat Mercedes genau wie bei der Limousine ...

... starke Vierzylinder-Benziner mit 300 Newtonmeter maximalem Drehmoment beschleunigt das Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) in 8,1 Sekunden auf Tempo 100 und in der Spitze auf 231 km/h! Der Einsteiger-Diesel im E-Klasse T-Modell (2016) startet zum Preis von ...

Der Preis für das neue Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) ist da: Der Oberklasse-Kombi mit vielen Assistenzsystemen feiert zum Preis von 48.665 Euro im Herbst 2016 seinen Marktstart.

Wenige Wochen nach dem Debüt des neuen Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) geben die Schwaben erste Informationen zum Preis für das Oberklasse-Kombi heraus: So gibt's das E-Klasse T-Modell (2016) mit Basisbenziner E 200 ab 48.665,05 Euro. Der 184 PS starke Vierzylinder-Benziner mit 300 Newtonmeter maximalem Drehmoment beschleunigt das Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) in 8,1 Sekunden auf Tempo 100 und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 231 km/h. Der Einsteiger-Diesel im E-Klasse T-Modell (2016) startet zum Preis von 50.485,75 Euro. Der E 220 d mit Zweiliter-Vierzylinder-Diesel leistet 194 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment, womit der Oberklasse-Kombi in 7,7 Sekunden auf Landstraßentempo beschleunigt und maximale 235 km/h fährt. Der E 250 zum Preis von 50.753,50 Euro fährt mit 211 PS starkem Vierzylinder-Benziner vor (350 Newtonmeter), spurtet damit in 7,2 Sekunden auf 100 km/h und fährt in der Spitze 243 km/h. Zwar hat Mercedes genau wie bei der Limousine den Radstand des neuen E-Klasse T-Modells gestreckt und den Kombi ein wenig in die Länge gezogen. Doch weil das Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) zugleich eleganter geschnitten ist, tut sich beim Laderaum nur wenig. Er fasst bei normaler Bestuhlung 670 Liter, kann auf bis zu 1820 Liter erweitert werden und ist groß genug für eine Euro-Palette oder für eine dritte Sitzbank, mit der Mercedes den Nachwuchs zum Jahreswechsel wieder ins Heck verbannt.

Fahrbericht Neues Mercedes E-Klasse T-Modell (2016): Erste Testfahrt So fährt das neue T-Modell

Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) im Video:



Preis: E-Klasse T-Modell (2016) startet bei 48.665 Euro

Aber wichtiger als die schiere Größe des neuen E-Klasse T-Modell (2016) sind den Schwaben ohnehin die vielen Kleinigkeiten, die Lademeistern das Leben leichter machen sollen. Das beginnt bei der Cargostellung der auf Knopfdruck versenkbaren Rücklehne, mit dem man 30 Liter Stauraum gewinnt, und ist bei den neuen Bolzen an der elektrischen Anhängerkupplung, mit der die Traglast für Fahrradhalter auf 100 Kilo oder vier Bikes steigt, noch lange nicht vorbei: Nicht umsonst gibt es wieder ein spezielles Laderaummanagement mit Schienen, Streben und Bändern, die Gestensteuerung für die elektrische Heckklappe oder praktische iPad-Halterungen für die Hinterbänkler. In Fahrt bringen das T-Modell die gleichen Motoren, die man aus der Limousine kennt: Es gibt drei Diesel von E 200d mit 150 PS und einem Normverbrauch von 4,2 Litern bis zum 258 PS starken E 350d sowie vier Benziner. Dort reicht das Spektrum von E 200 mit 184 PS und 231 km/h bis zum 401 PS starken V6-Modell E 43 AMG, das nur mit Rücksicht auf den nächsten E 63 MAG bei 250 km/h eingebremst wird.

Fahrbericht Neue Mercedes E-Klasse All-Terrain (2017): Erste Testfahrt So fährt die Offroad-E-Klasse

E-Klasse T-Modell (2016) mit vielen Assistenzsystemen

Auch die Ausstattung mit dem Cinemascope-Cockpit, dem aufwändigen Online-Infotainment, den Massagesitzen oder der Ambientebeleuchtung ist bekannt. Und das Heer der Assistenzsysteme natürlich ebenfalls. Sie reichen von der Einpark-Automatik mit Fernbedienung bis zum Autobahn-Piloten, mit dem man in der Praxis minutenlang nahezu freihändig fahren kann und mit der die E-Klasse ihren Ruf als intelligenteste Business-Limousine der Welt untermauert. Mit dem T-Modell lernt die neue E-Klasse jetzt aber noch einmal dazu. Denn zur Premiere des Kombis führt Mercedes auch einen neuen Concierge-Service ein, der ähnlich wie der Connect-Dienst von BMW oder OnStar von Opel auf eine Standleitung ins Callcenter setzt. Die Mitarbeiter dort helfen nicht nur bei der Routenführung oder bei der Hotelbuchung, sondern beraten den Fahrer auch in Sachen Sonderziele – zum Beispiel mit Shopping-Tipps. Irgendwie muss der riesige Kofferraum ja gefüllt werden.

Neuheiten Mercedes-AMG E 53 T-Modell (2018): Preis & Motor Das ist der AMG E 53 Kombi

Motoren & Preise des E-Klasse T-Modells (2016)