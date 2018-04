... Funke will nicht so recht überspringen. Für eine normale E-Klasse zu scharf und für einen AMG zu mild, bleibt das ...

... eine Minute lang von Lenkrad nehmen kann. Und wer danach noch immer etwas Budget übrig hat, der investiert es in Infotainment & Co. Nicht umsonst bietet das neue E-Klasse T-Modell jetzt auch einen Concierge-Service mit direktem Draht ins Callcenter.

Zwar klettert mit all den Extras der Preis des neuen E-Klasse T-Modells schnell auf das Niveau einer S-Klasse, doch das intelligente Laderaum-Management und das elegante Ambiente machen die E-Klasse dafür auch zu einem First-Class-Frachter, in dem selbst die Koffer erster Klasse reisen.

Mit dem neuen Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) wird die Limousine zum begehrten First-Class-Frachter. Auf der ersten Testfahrt kann der Kombi mit viel Platz und tollen Assistenzsystemen überzeugen.

Die Limousine war nur das Vorspiel: Mit dem neuen Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) wird es jetzt erst so richtig ernst. Denn hierzulande hat mehr als jede zweite E-Klasse eine große Klappe und wird als Kombi verkauft. Ab dem 17. September 2016 gilt das ab zunächst 48.665 Euro auch für den ersten Ableger des Business-Modells. Für die Erbsenzähler unter den Lademeistern birgt das neue E-Klasse T-Modell allerdings eine Enttäuschung: Obwohl das Auto in jeder Dimension ein paar Zentimeter gewachsen ist, bietet es für einen Kombi-Aufschlag von etwa 3500 Euro weniger Kofferraum als bisher. Aber erstens reichen dem neuen E-Klasse T-Modell auch 640 Liter bei aufrechter und 1820 Liter bei umgeklappter Rückbank noch für den Klassensieg, zweitens geht es zumindest auf der Rückbank ein bisschen geräumiger zu als früher und drittens sieht das neue neuen Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) dafür jetzt umso schnittiger aus: Die Heckscheibe weiter geneigt, die Hüften stärker betont und der Aufbau etwas eingezogen – so verführerisch kann ein vernünftiges Auto sein.

Erste Testfahrt mit dem neuen Mercedes E-Klasse T-Modell (2016)

Außerdem geht es den Schwaben nicht um Größe des neuen Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) allein. Sondern viel wichtiger sind die vielen Kleinigkeiten, die Lademeistern das Leben leichter machen: Das beginnt bei der auf Knopfdruck versenkbaren Rücklehne, mit dem man im neuen E-Klasse T-Modell 30 Liter Stauraum gewinnt, und ist bei den neuen Bolzen an der elektrischen Anhängerkupplung, mit der die Traglast für Fahrradhalter auf 100 Kilo oder vier Bikes steigt, noch lange nicht vorbei: Nicht umsonst gibt es wieder ein spezielles Laderaummanagement mit Schienen, Streben und Bändern, die Gestensteuerung für die elektrische Heckklappe oder praktische iPad-Halterungen für die Hinterbänkler. Natürlich kann man die Heckklappe auch mit einem angedeuteten Fußtritt öffnen und traditionell gibt es auch wieder eine dritte Sitzbank, die man für den Nachwuchs aus dem Kofferraumboden klappen kann. Zwar klettert mit all den Extras der Preis des neuen Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) schnell auf das Niveau einer S-Klasse, doch das intelligente Laderaum-Management und das elegante Ambiente machen die E-Klasse dafür auch zu einem First-Class-Frachter, in dem selbst die Koffer erster Klasse reisen.

Bis zu 600 PS in der AMG-Version des T-Modells

In Fahrt bringen das neue Mercedes E-Klasse T-Modell (2016) die gleichem Motoren, die man aus der Limousine kennt: Es gibt drei Diesel von E 200d mit 150 PS und einem Normverbrauch von 4,2 Litern bis zum 258 PS starken E 350d, sowie vier Benziner. Dort reicht das Spektrum von E 200 mit 184 PS und 231 km/h Spitze bis E 43. Während das neue E-Klasse T-Modell zum Beispiel als 350d mit 258 PS und schier unglaublichen 620 Newtonmeter in 6,0 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt, mühelos die 250 km/h erreicht und so zum souveränen Kilometerfresser wird, gibt sich der Kombi als E 43 einen sportlichen Anstrich. Allerdings wirkt der V6-Diesel irgendwie glaubhafter, authentischer und passender als der V6-Turbo aus Affalterbach. Klar sind 401 PS und 520 Newtonmeter ein echtes Pfund und der Sprintwert von 4,7 Sekunden macht das neue E-Klasse T-Modell zum Eiltransporter. Doch auch mit etwas strammerem Fahrwerk und etwas hecklastigerem Allradantrieb wird aus dem First-Class-Frachter kein Sportwagen und der Funke will nicht so recht überspringen. Für eine normale E-Klasse zu scharf und für einen AMG zu mild, bleibt das Powermodell zwischen Baum und Borke und schürt eigentlich nur die Lust auf den echten AMG, der als E 63 mit wahrscheinlich fast 600 PS spätestens Anfang 2017 an den Start rollen dürfte.

Lieber ein kleinerer Motor im T-Modell