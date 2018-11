Mercedes Citan AMG: Warum nicht?

Eigentlich will der neue Mercedes Citan ein Auto für Handwerker sein, der seinen Besitzern mit praktischen Talenten Freude bereitet – aber wer sagt, dass man dabei nicht auch etwas Spaß haben kann? Nach der Werbe-Episode mit Richard Dean Anderson alias MacGyver zeigt nun ein Entwurf von Theophilus Chin, wie sportlich der Citan im Look von Mercedes-Haustuner AMG aussehen könnte. Da man in Affalterbach ohnehin gerade an einem sportlichen Vierzylinder für den Mercedes A 45 AMG arbeitet, wäre sogar ein passendes Triebwerk für einen Mercedes Citan AMG vorhanden – wenn man tatsächlich über einen solchen Feierabend-Spaßmacher nachdenken würde, wofür es allerdings derzeit keinerlei Indizien gibt.