Da wird sich Vaddi aber geärgert haben! Laut Polizeiangaben semmelte ein 28-Jähriger bei Heide einen 200.000 Euro teueren Mercedes-Benz SLS AMG in den Straßengraben. Er und sein Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, der Luxussportler mit den Flügelteuren ist aber Schrott. Also so richtig Schrott, heißt Totalschaden.

