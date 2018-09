... über 100 Sachen. Auf dem Grünstreifen! Wie selbstverständlich zieht der schwere Geländewagen am Stadtauto vorbei. Und vermutlich fühlt es sich im G 500 4x4² auch genauso selbstverständlich an. Nach dem G 63 AMG 6x6 ist der ...

Links überholen? Für den Fahrer dieses Mercedes G 500 4x4² einfach zu lasch. Er pflügt lieber mit über 100 Sachen auf dem Grünstreifen vorbei. Das Video zeigt's!

Wer rechts überholt, kriegt üblicherweise den Ärger der anderen Verkehrsteilnehmer ab. Doch wenn rechts von der Fahrspur nur Wiese, Matsch und Geröll ist, löst die Aktion vielmehr Verblüffung aus – wie in diesem Video aus Tschechien zu sehen. Darin überholt nämlich ein Mercedes-Benz G 500 4x4² einen Ford Fiesta ST. Mit über 100 Sachen. Auf dem Grünstreifen! Wie selbstverständlich zieht der schwere Geländewagen am Stadtauto vorbei. Und vermutlich fühlt es sich im G 500 4x4² auch genauso selbstverständlich an. Nach dem G 63 AMG 6x6 ist der G 500 4x4² nämlich die zweite Extrem-Version der G-Klasse und basiert – wie es der Name schon hergibt – auf dem G 500. Mit dem Vierliter-V8 aus dem Mercedes-AMG GT ist die G-Klasse bestens motorisiert.

Mercedes G 500 4x4² im Video:

Best overtaking by the Mercedes G500 4x4² Best overtaking by the Mercedes G500 4x4² :)) in speed 100 km/h :))Ať už je to virál nebo není - každopádně pěkné předjetí :)) s Mercedes-Benz a Mercedes-Benz Česká Republika #G4x4 #Mercedes #Gwagen #AMG #Shmee150 #G5004x4²zdroj:Michal Pelinka

G 500 4x4² kostet 226.100 Euro