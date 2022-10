Acht Zylinder, zwei Sitzplätze und unheimlich viel Power: Der Mercedes-AMG SL 63 holt aus einem 4,0-Liter-V8-Biturbo satte 585 PS (430 kW) und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter. In 3,6 Sekunden knackt der Zweitonner Tempo 100 – aber wie schnell fährt er in der Spitze? AutoTopNL macht die Probe auf Exempel und jagt den SL 63 in Höchstgeschwindigkeit über die deutsche Autobahn. Oben stellt Leslie Schraut das Mercedes EQS SUV vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon



Mercedes-AMG SL 63 auf Top-Speed im AutoTopNL-Video:

