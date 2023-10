So wie man mit dem Mercedes-AMG One in die Oberliga der Hypersportwagen aufgestiegen ist, will Mercedes mit einer Variante aus Klemmbausteinen die Herzen der Modellauto-Fans erobern. Das sind Details und Preis des Miniatur-Ones von Cada!

Um dem jetzt schon ikonischen Nordschleifen-Rekordhalter Mercedes-AMG One gerecht zu werden, engagierte die Marke für das Modellauto den szeneintern bekannten Designer BrunoJJ1. Die 3295 Teile umfassende Klemmbaustein-Version wird dabei nicht von Platzhirsch Lego produziert, sondern der Konkurrenzfirma Cada aus dem nordrhein-westfälischen Kerpen. Das Mini-Hypercar rollt im Maßstab eins zu acht ins Wohnzimmer und ist damit 57 cm lang, 24,5 cm breit und 16 cm hoch. Allerdings ist der Spaß für Modellauto-Fans mit dem Zusammenbau nicht vorbei: Der geschrumpfte Mercedes-AMG One kann über verschiedene Modi per Fernbedienung gefahren werden. Der Preis schwankt je nach Anbieter, liegt jedoch meist bei etwa 275 Euro. Stand Mitte Oktober 2023 ist es in zahlreichen Verkaufsstellen bereits ausverkauft. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Highlights des Mercedes-AMG One Nordschleifen-Rekords 2022 (Video):

Cada-Modellauto: Preis des Mercedes-AMG One

Das Cada-Modellauto des Mercedes-AMG One wird nicht nur per Fernbedienung gefahren, sondern es lassen sich auch aus der Ferne die Scherentüren öffnen und der Heckspoiler ausfahren. Zudem wird das Formel 1-typische Kinetic Energy Recovery System (KERS) mithilfe von Rückzugsmotoren imitiert. Zu den technischen Highlights zählt auch eine Einzelradaufhängung vorne und hinten und eine funktionsfähige LED-Beleuchtung, die im Preis enthalten ist. Schöne Details: Designer BrunoJJ1 griff beim Modellauto auf zwei Markenzeichen des echten Mercedes-AMG One auf: die Dachhutze, die in die hintere Längsfinne übergeht, und die feligranen Zehnspeichenfelgen.