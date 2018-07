Der Mercedes-AMG GLE 63 (2019) macht sich bereit, mit bis zu 612 PS seinen ärgsten Konkurrenten zuzusetzen. Prototypen werden aktuell am Nürburgring auf Herz und Nieren getestet. Das wissen wir zum Power-SUV!

Die wohl auffälligste Änderung des Mercedes-AMG GLE 63 (2019) gegenüber dem zivilen GLE ist wohl der Panamericana-Kühlergrill. Groß und wuchtig schiebt sich damit die Front in die Aufmerksamkeit des Betrachters. Dahinter atmet mit hoher Wahrscheinlichkeit der 4,0-Liter-V8-Biturbo aus der stärksten Variante der E-Klasse. Wie sie wird sicherlich auch der potente Offroader in zwei Versionen zu haben sein, mit 571 PS und 750 Newtonmeter Drehmoment oder als S mit 612 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment. Zum Vergleich: Der Vorgänger der kommenden, zweiten GLE-Generation hatte in den stärksten Ausbaustufen 557 respektive 585 PS und beschleunigte damit bei optimalen Bedingungen in nur 4,2 Sekunden auf Tempo 100. In der Spitze waren bis dato maximal 280 km/h drin. Werte, die der nächste Mercedes-AMG GLE 63 (2019) sicherlich in den Schatten stellen wird. Schließlich soll der Geländewagen mit dem Generationenwechsel leichter werden und zumindest in der Basisvariante die Zweitonnen-Marke unterschreiten. Mehr zum Thema: So kommt der neue Mercedes GLE

Mercedes-Modellpalette (Sport) im Video:

Neue Fotos vom Mercedes-AMG GLE 63 (2019)