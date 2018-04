Mercedes-AMG C 63 Coupé FL: New York Auto Show 2018 C 63 Coupé Facelift in New York

Dieser kommt standardmäßig mit 476 PS oder als S mit 510 PS daher. Damit beschleunigt der Schwabe in der S-Variante in nur 3,9 Sekunden (4,0 Sekunden) auf Tempo 100 und schafft in der Spitze 290 km/h (250 km/h).

Das Mercedes-AMG C 63 Coupé Facelift macht sich als Erlkönig für seinen Marktstart einsatzbereit. Auf der New York Auto Show 2018 (30. März bis 8. April) feiert die Modellpflege seine Premiere. Erste Informationen!

Große Überraschungen bietet das Mercedes-AMG C 63 Coupé Facelift auf der New York Auto Show 2018 (30. März bis 8. April) nicht. Vielmehr handelt es sich bei dem Sportwagen in Coupé-Kleid um eine Überarbeitung im Detail. Das äußert sich an der Front im neuen Panamericana-Kühlergrill, der in der gesamten AMG-Palette sukzessive seinen Einsatz findet. Die Seitenansicht wird durch neu gestaltete Leichtmetallräder nachgewürzt: Beim Standard-63er sind es ab Werk 18-Zöller, für die S-Variante 19 Zoll große Felgen. Am Heck dürften lediglich Kenner die überarbeiteten Doppelendrohrblenden und den verstärkten Diffusor ausmachen. Wer sich einen noch aggressiveren Auftritt wünscht, wird am optionalen Aerodynamik-Paket mit Frontsplitter, Abrisskante, breiteren Seitenschwellereinlagen, Flics an der Heckstoßstange und Diffusoreinsatz Gefallen finden. Finden die äußeren Änderungen am Mercedes-AMG C 63 Coupé Facelift (2018) damit schon ihr Ende, tut sich unter der Außenhaut etwas mehr. Mehr zum Thema: Alles zur New York Auto Show 2018

Neu an Bord des Mercedes-AMG C 63 Coupé Facelift (2018) ist das Neungang-Wandlergetriebe AMG Speedshift MCT 9G mit nasser Anfahrkupplung. Wie gehabt überträgt es die Kraft des in zwei Leistungsstufen erhältlichen 4,0-Liter-V8-Biturbo, der standardmäßig mit 476 PS oder als S mit 510 PS daherkommt. Damit beschleunigt der Schwabe in der S-Variante in nur 3,9 Sekunden (4,0 Sekunden) auf Tempo 100 und schafft in der Spitze 290 km/h (250 km/h). Mit der Modellpflege erhält das Sportcoupé auch neu definierte Fahrprogramme und ein überarbeitetes, serienmäßig adaptives Fahrwerk. Über die sechs Fahrprogramme Glätte, Comfort, Sport, Sport+, Race und Individual kann der Fahrer sein Mercedes-AMG C 63 Coupé Facelift (2018) der aktuellen Fahrsituation anpassen. So wird es im Fahrprogramm Race hinterlegten "Master"-Modus deutlich giftiger: Gaspedal, Schaltung und das serienmäßige, elektronisch gesteuerte Hinterachs-Sperrdifferenzial sprechen schneller an und erlauben höhere Gierraten.

