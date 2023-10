Lisa Yasmin ist eine Internetpersönlichkeit, die ihre Follower:innen an Schraubprojekten, Ausfahrten und Events teilhaben lässt. Das gibt es über Youtubes BMW-Tunerin zu wissen!

Die Influencerin Lisa Yasmin hat eine Leidenschaft für Tuning, insbesondere an BMW, wie ihr eigener Fuhrpark unterstreicht. In regelmäßigen Vlogs und Projektserien zeigt sie unter anderem Umbauten an eigenen und fremden Autos. Ursprünglich kommt die bekannte YouTuberin aus Braunsbedra aus Sachsen-Anhalt, inzwischen hat sie sich jedoch in Bayern niedergelassen. Dort sitzt auch die Tuningschmiede MX Motorsports, mit der sie zusammenarbeitet. Zumindest zeitweise hatte sie mit ihrem iranischen Vater und ihrem Bruder eine Firma geleitet, die Immobilien vermietet, und so ihre Auto-Projekte finanziert. Lisa Yasmin hat eine Fachhochschulreife im Bereich des Sozialwesens absolviert und in ihrer alten Heimat eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte in einer Stadtverwaltung. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M3 Touring (2022) im Video:

Das sind Lisa Yasmins Autos

Ein Blick auf Lisa Yasmins Fuhrpark lässt keine Zweifel daran, dass sich eine besondere Vorliebe für BMW hat. Neben BMW M3 der Baureihen E30, E46 und E92 besitzt sie auch einen regulären BMW 3er (E36). Dadurch sind in getunter Form alle 3er-Baureihen von 1982 bis 2013 vertreten, außerdem fährt Lisa Yasmin einen BMW M4 der Baureihe F82. Aus der Reihe fällt der Mercedes 190 E, den die Wahlbayerin in einer inzwischen 41-teiligen Serie restauriert und tunt (Stand: Oktober 2023, siehe Artikelbild). Doch die YouTuberin schwingt nicht nur selbst die Schraubenschlüssel und fährt gern auf vier Rädern: Lisa Yasmins Videos zeigen auch, wie sie auf ihrem ersten eigenen Motorrad unterwegs ist, einer Yamaha YZF-R3 mit 320 cm³. Um bei ihrer Körpergröße von 1,53 m sicher unterwegs zu sein, wurde das vollverkleidete Sportmotorrad tiefergelegt.