Eckdaten Bauzeitraum seit 2018 Aufbauarten Crossover Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung von 171 bis 178 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Hybrid Abgasnorm k.A. Grundpreis ca. 33.000 Euro

Mit dem Lexus UX (2018) bringen die Japaner ein neues Einstiegs-SUV auf den Markt, das zu einem Preis ab rund 33.000 Euro startet. Das Modell trifft in der boomenden Klasse der kleinen SUV auf harte Konkurrenz. Alle Informationen zum Motor!

Erste Fotos des Lexus UX (2018) zeigen eine konsequente Weiterentwicklung des markentypischen, extrovertierten Designs – zu einem Startpreis ab rund 33.000 Euro. Die Front des UX wird von dem bekannten, riesigen Diabolo-Kühlergrill dominiert, der von spitz zulaufenden Scheinwerfern mit LED-Technik flankiert wird. Mehrere ansteigende Linien prägen die dynamische Seitenansicht. Schwarzes Plastik an den markanten Radhäusern lässt das SUV dabei gewollt robust wirken. So martialisch die Details auch wirken: Radhäuser und die Räder selbst wurden besonders strömungsgünstig gestaltet. Das Heck wird von einem horizontalen Leuchtband dominiert, das die Rückleuchten unterhalb des Heckfensters verbindet. Auch hier hat die Form aerodynamische Gründe. Die Leuchten sollen Verwirbelungen hinter dem Fahrzeug minimieren. Der UX basiert auf der erstmals eingesetzten globalen NGA-Plattform. Eine gesteigerte Verwindungssteifigkeit wird hier mit dem niedrigsten Schwerpunkt im Segment kombiniert. Das soll sich positiv auf Fahrkomfort und -stabilität auswirken. Auf knapp 4,5 Metern Außenlänge und mit einem Radstand von 2,64 Metern soll das Crossover auch im Fond ein großzügiges Platzangebot bieten. Bestellungen für den Lexus UX nimmt der Hersteller ab Ende 2018 entgegen, ausgeliefert werden die ersten Modelle im kommenden Frühjahr.

