Mit dem Lexus UX bricht die japanische Premiummarke von Toyota in die Klasse der kompakten Crossover. Die technische Basis stellt Konzernbruder Toyota C-HR beziehungsweise die neue Plattform NGA. Mit Gegnern wie dem Audi Q2, BMW X1 und Mercedes GLA visiert der Neuling in der Lexus-Modellpalette zahlungskräftige Kundschaft in der Großstadt an, bietet zum Grundpreis von rund 33.000 Euro ein spannendes Design und eine hochwertige Ausstattung. Zu der gehören beispielsweise ein digitales Cockpit sowie ein Touchfeld in der Mittelkonsole, über das sich Navigationsziele recht ablenkungsfrei eingeben lassen. Mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, soll die neueste Version des "Lexus Safety System+" Unfälle, sogar mit Fußgängern bei Nacht, vermeiden können. Für den Lexus UX stehen ein Benzin- und ein Hybridantrieb zur Wahl, letzterer kann sogar wenige Hundert Meter rein elektrisch zurücklegen. In Deutschland erfolgt der Marktstart für den modisch gestalteten Crossover Anfang 2019. Das ehrgeizige Ziel der Marke: Die Zulassungszahlen bis Ende der Dekade über die 100.000er-Grenze pro Jahr zu hieven!