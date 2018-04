Ende der 1980er debütierte die Oberklasse Lexus LS. Bis heute ist sie das Aushängeschild der japanischen Premiummarke und wird von ihr als „automobiles Meisterwerk“ bezeichnet. Seit 2006 wird der LS in seiner vierten Generation gebaut, doch der Nachfolger steckt in den Startlöchern und soll Anfang 2013 in Deutschland erscheinen. Die aktuelle Generation gibt es mit Hinterradantrieb und 381 PS starkem 4,7-Liter-V8-Aggregat, oder als LS 460 AWD mit permanentem Allradantrieb und 367 PS. Das Top-Modell ist der 445 PS leistende Benzin-Elektro-Hybrid LS 600h für fast 110.000 Euro. Ab 2013 wird es von Benziner und Hybridler erstmals auch eine F-Sport-Variante geben.