Lexus stellt den IS in seiner vierten Generation vor. Mit gleich zwei Überraschungen wartet die Premium-Mittelklasse auf: Der Lexus IS (2020) kommt ohne Hybridantrieb aus und kommt offenbar weder nach Europa, noch auf den deutschen Markt. Was den IS in seiner Neuauflage auszeichnet, stellt das Video (Englisch) vor!

Lexus IS (2020): Hybrid, F Sport & Preis Neuer Lexus IS ohne Hybrid-Antrieb