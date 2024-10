BMWs im Bausteinformat

Wer einen BMW aus Klemmbausteinen nachbauen möchte, wird auch bei Lego fündig. Aber der Spielzeughersteller hat auch Autos anderer Hersteller im Sortiment. Wir stellen die Modelle vor!

Bei Lego gibt es einige spannende Autos, die sich für echte Fans und Bastelfreunde:innen lohnen. Auch BMW ist selbstverständlich beim bekannten Spielzeughersteller vertreten. Welche Sets empfehlenswert sind und mit welchem Zubehör die Modelle aufgerüstet werden können, verraten wir hier.

Lego-BMW – unsere Empfehlungen

Lego Speed Champions BMW M4 GT3 und BMW M Hybrid V8

Das Lego Speed Champions Set umfasst zwei Modelle, den BMW M4 GT3 und den BMW M Hybrid V8, mit je einem abnehmbaren Dach und authentischen Rennwagendetails wie Endrohren, Heckflügeln und Motorsportlackierungen. Es besteht aus 676 Teilen sowie zwei Rennfahrer-Minifiguren und soll damit ein spannendes Bau- und Spielerlebnis für Kinder ab 9 Jahren sowie alle Sammler:innen bieten. Der M4 GT3 misst 6 cm in der Höhe, 16 cm in der Länge und 7 cm in der Breite.



Lego Technic BMW M 1000 RR

Auch Motorrad-Fans kommen bei Lego auf ihre Kosten. Das Lego Technic Set der BMW M 1000 RR ist ein detailgetreues 1:5 Modell, bestehend aus 1921 Teilen. Es verfügt über ein 3-Gang-Getriebe, Lenkung, Radaufhängung und Kettenantrieb. Mit den BMW-Emblemen und der charakteristischen Lackierung in Rot, Weiß und Blau ist es ein anspruchsvolles Bauprojekt für Erwachsene. Das Modell ist 27 cm hoch, 45 cm lang und 17 cm breit und eignet sich als Ausstellungsstück.



Welche Autos gibt es noch von Lego?

Neben den beiden BMW-Sets hat Lego auch dutzende weitere Autos im Sortiment. Hervorzuheben sind da die Modelle aus der Speed Champions Reihe, denn hier gibt es eine besonders große Auswahl und die Sets für einen recht günstigen Preis. Zu entdecken gibt es hier für alle Fans unter anderem den legendären Ferrari F40, den Nissan Skyline GT-R (R34) aus dem Film "2 Fast 2 Furious" und das Set aus dem McLaren Solus GT und dem McLaren F1 LM. Für alle Freunde größerer Bausätze gibt es zum Beispiel den McLaren P1 und den Ford GT.



Zubehör für Lego-BMWs

Um die beiden Speed Champions Modelle oder das Motorrad optisch aufzuwerten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So kann man beispielsweise LED-Lichter nachrüsten oder die Modelle in einer Vitrine ausstellen, um sie vor Staub zu schützen. Zudem gibt es auch Halterungen, mit denen das BMW-Motorrad von Lego einfach an der Wand befestigt werden kann.