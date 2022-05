Seit über 60 Jahren eilt dem Land Rover Defender der Ruf voraus, jedes noch so unwegsame Gelände zu bezwingen. Ob auch die aktuelle Neuauflage des Defenders dem gerecht wird, will der geschäftsführende AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke im neuen Land Rover Experience Center in der Nähe von Düsseldorf herausfinden. Mit Wasserdurchfahrten von 90 Zentimetern Tiefe, einem Gefälle von 92 Grad und einer Toblerone warten hier einige herausfordernde Hindernisse, die es im Video zu überwinden gilt. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

