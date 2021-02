Lamborghini Urus und Audi RS 6 kann man nicht vergleichen? Da ist der britische Youtuber 888MF ganz anderer Meinung und bringt das große SUV gegen den auch nicht gerade kleinen und leichten Oberklassekombi in einem 1/4-Meile-Duell in Stellung. Beide verfügen über kräftige V8-Biturbo-Motoren, der beim Urus 650 PS und beim RS 6 600 PS aus vier Litern Hubraum holen. Mit 3,6 Sekunden für den Sprint auf Tempo 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h gibt es beim Autoquartett keine Gewinner, ob sich das auf der Piste auch so herausstellt? Die Auflösung zeigt das Video von 888M unten. Oben stellen wir den Audi RS 6 im Fahrbericht vor. Mehr zum Thema: Das ist der Audi RS 6

Lamborghini Urus und Audi RS 6 im 888MF-Video: