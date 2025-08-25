close
Alle Infos zum Lamborghini Revuelto

Lamborghini Revuelto: Das Breitbau-Monster von Zacoe

Lukas Bädorf Redakteur

Tuner Zacoe beflügelt den Lamborghini Revuelto wortwörtlich zum ultimativen Eyecatcher – mit jeder Menge Carbon und einem prominenten Breitbau.

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Blick von schräg vorne auf den Lamborghini Revuelto von Zacoe.
Lamborghini Revuelto von Zacoe

Mehr Flügelwerk als eine Boeing 747: Der Lamborghini Revuelto Widebody von Zacoe könnte glatt um eine Starterlaubnis bitten.

Foto: Zacoe
Blick von schräg hinten auf den Lamborghini Revuelto von Zacoe.
Lamborghini Revuelto von Zacoe

Während die vorderen Verbreiterungen an den Huracán STO erinnern, verweist das Heck eindeutig auf den modernen Countach.

Foto: Zacoe
Blick von vorne auf den Lamborghini Revuelto von Zacoe.
Lamborghini Revuelto von Zacoe

DIe verbreiterten Kotflügel fallen bei all der Flut an Carbon-Teilen fast gar nicht mehr auf.

Foto: Zacoe
Blick auf die vorderen Kotflügel des Lamborghini Revuelto von Zacoe.
Lamborghini Revuelto von Zacoe

Die vorderen Radhäuser wachsen dezent in die Breite, die Luftströme werden durch Öffnungen zum Heck entlang hin weitergeleitet. Dafür sorgen auch üppige Luftleitelemente.

Foto: Zacoe
Blick auf die Auspuffanlage des Lamborghini Revuelto von Zacoe.
Lamborghini Revuelto von Zacoe

Die ornamentartigen Endrohre stammen übrigens aus dem 3D-Drucker.

Foto: Zacoe

Der Lamborghini Revuelto ist das Flaggschiff aus dem Lamborghini-Stammsitz Sant'Agatha Bolognese. Mit 1015 PS (747 kW) Systemleistung macht ihm auf und abseits der Rennstrecke kaum einer was vor. Bietet der italienische Zucht-Stier überhaupt Verbesserungspotenzial? Tuner Zacoe sagt: "Ja, definitiv!" und zaubert mit dem eigens entwickelten Widebody-Paket eine neue Silhouette, die dem eines SVJ (Super Veloce Jota) würdig wäre.
Der Lamborghini Revuelto (2024) im Fahrbericht (Video):

 
 

Der Zacoe-Widebody hievt den Revuelto auf SVJ-Niveau

Beim Lamborghini Revuelto Widebody von Zacoe schöpft der Tuner aus dem Vollen: Die Frontpartie wird um ausladende Schweller und Schürzen erweitert, die der originalen Linienführung des Supersportlers folgen und wie alle anderen Anbauteile aus Carbon gefertigt sind. Flankiert wird die Schürze von einer neu gestalteten Motorhaube, deren Luftauslässe deutlich größer sind die des Serienmodells. Ironischerweise fällt die Verbreiterung beim Revuelto Widebody im Vergleich zu den weiteren Umbaumaßnahmen eher dezent aus. Die vorderen Radhäuser wachsen unauffällig in die Breite, der Luftstrom wird durch Öffnungen zum Heck entlang hin weitergeleitet. Dafür sorgen auch üppige Luftleitelemente hinter den vorderen Kotflügeln. Deutlich verbreitert zeigen sich indes die hinteren Kotflügel, die entfernt an jene des modernen Lamborghini Countach erinnern.

Übertroffen wird dies nur noch vom riesigen Heckflügel, der von einer Mittelfinne unterstützt wird. Zusätzliche Dachlufteinlässe leiten Frischluft ins Innere. Den Diffusor belässt der Tuner hingegen im Serienzustand – der ist allerdings auch schon ab Werk üppig dimensioniert. Ein Supersportler muss nicht nur schön aussehen, er soll auch gut klingen: Auch dafür ist bei Zacoe gesorgt mit einer neuen Auspuffanlage, die gemeinsam mit FI Exhaust entwickelt wurde und zum Teil aus dem 3D-Drucker stammt. Einen Preis für das Komplettpaket nennt Zacoe bislang nicht. Zum Vergleich: Für Breitbauten anderer Supersportler wurden bereits Preise jenseits der 50.000 Euro aufgerufen – das aber dürfte die betreffende Klientel kaum stören.

