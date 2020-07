Wegen der Corona-Pandemie geht es bei vielen Unternehmen finanziell bergab. Auch in den USA können Firmeninhaber staatliche Hilfszahlungen beantragen. Diese sollen unter anderem die Zahlungen von Mitarbeiter-Gehältern absichern. Wie dreist ein Mann aus Florida die Corona-Hilfe missbraucht hat und wie er so zu einem Lamborghini Huracán kam, zeigt das Video!

