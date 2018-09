Der Lamborghini Diablo SV von Shinichi Morohoshi ist ein echter Hingucker. Das liegt nicht allein an der auffälligen Farbe, sondern auch an den tausend LEDs, die Morohoshi an seinem Supersportler verbauen ließ. Doch damit nicht genug! Der Asia-Lambo mit dem Look einer fahrenden Discokugel lässt sich auch im aktuellen Need for Speed (2015) als virtuelle Kopie fahren. In Japan sind auffällig getunte Supersportler keine Seltenheit. Mehr zum Thema: Das ist der neue Lamborghini Aventador SVJ

Das muss man gesehen haben Die verrücktesten Auto-Videos