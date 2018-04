Lamborghini war mit mehreren Fahrzeugen des SV Jota am Ring aktiv.

Am Heck gibt es einen riesigen Heckflügel und eine neue Auspuffanlage zu bewundern.

Neue Erlkönig-Fotos des Lamborghini Aventador SV Jota (2018) von der Nordschleife zeigen einen mit jeder Menge Spoilerwerk versehenen Supersportler. Wir haben erste Informationen!

Der Lamborghini Aventador SV Jota (2018) zeigt sein wildes Karosserie-Design auf neuen Erlkönig-Fotos, die auf der Nürburgring Nordschleife entstanden sind. Die extremste Ausbaustufe des V12-Sportlers erwarten wir für Ende 2018. Bisher war die Leistungsgrenze für die Rakete aus Sant'Agata Bolognese bei 750 PS, die der bis 2017 produzierte SV erreichte. Gerüchten zufolge könnte die Jota-Variante die 800-PS-Schallmauer durchbrechen. Eine weitere wichtige Zutat für den Performance-Mix: Eine ausgeklügelte, aktive Aerodynamik (ALA), die im Huracán Performante eingeführt wurde. Der mächtige Heckspoiler des Erlkönigs böte sich auf jeden Fall für eine steuerbare Durchströmung an. Eine weitere Parallele mit dem kleinen Bruder: Der nach oben gewanderte Auspuff mit zwei kreisförmigen Endrohren. Trotz Carmouflage lässt sich rundum eine neue Bespoilerung erkennen. Extrovertierter war optisch noch kein Aventador – und das will was heißen. Mit dem Lamborghini Aventador SV Jota (2018) würde auch das Ende des Aventador eingeleitet werden, der bereits seit 2011 produziert wird.

Erste Infos: Lamborghini Aventador SV Jota (2018)