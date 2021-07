Das digitale Cockpit und das Infotainment, das via Apple Car Play Iphones verbindet, rückt in den Hintergrund.

Die abnehmbaren Dachelemente des Hardtops wiegen im Roadster weniger als sechs Kilogramm, sind serienmäßig in mattem Karbon, gegen Aufpreis auch in glänzendem Schwarz oder Karbon ausgeführt.

Das Ausstellungsstück ist in einem verführerischen Türkisblau namens "Blu Aegir" lackiert, das mit den Außenspiegeln und dem Windschutzscheibenrahmen in Hochglanz-Karbon harmoniert.

Der Lamborghini Aventador S Roadster (2018) gehört zu den ganz heißen Geräten: 740 PS, verpackt in einem markentypisch atemberaubenden Blechkleid. Noch heftiger fällt allerdings der Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae (2021) aus, der sogar auf 780 PS kommt. Ebenso krass wie die Performance und das Design fällt aber auch der Preis aus.

Seit 2018 verdreht nicht nur das Coupé, sondern auch der Lamborghini Aventador S Roadster (2018) zum Preis ab 373.104 Euro (Stand: Juli 2021) die Hälse von Passant:innen. "Es ist der einzige Supersport-Roadster mit V12-Mittelmotor", verkündeten die Italiener:innen damals stolz. Das 6,5 Liter große Aggregat bar jeder Turbotechnologie schickt 740 PS und 690 Newtonmeter Drehmoment an den Allradantrieb, schiebt den Sportler in nur drei Sekunden auf Landstraßentempo und weiter auf eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Mit dem Facelift erhielt der Italiener eine sogenannte magnetorheologische Radaufhängung: Wird im Dämpferöl durch Elektrizität ein Magnetfeld erzeugt, richten sich die mikroskopisch kleinen Metallpartikel daran aus und beeinflussen so die Viskosität des Öls. In der Folge lässt sich das Fahrwerk in Sekundenbruchteilen der Straßenlage und dem Fahrzustand anpassen. Auch die Vierradlenkung soll den Roadster bei niedrigen Geschwindigkeiten agiler und bei Höchsttempo deutlich stabiler machen. Zur souveränen Straßenlage des Lamborghini Aventador S Roadster (2018) trägt auch die verbesserte Aerodynamik und der aktive Heckflügel bei. Sollte es doch einmal eng werden, garantieren Karbon-Keramik-Bremsen unter den 20- und 21-Zoll-Alufelgen beste Verzögerungswerte. "Der Aventador S Roadster bietet das Vergnügen des Offenfahrens ohne Kompromisse hinsichtlich Fahrdynamik oder Komfort", versprach Lamborghini seinerzeit.Mehr zum Thema: Der Lamborghini Aventador S im Fahrbericht

Lamborghini Aventador S Roadster (2018) mit 740 PS

Seit Anfang 2019 wird der Lamborghini Aventador S Roadster (2018) ausgeliefert, zu Preisen ab 373.104 Euro (Stand: Juli 2021).

Der Wahnsinn im Endstadium: Zum Ende des Aventador startet der Ultimae mit 780 PS. Foto: Lamborghini

