Mit dem Lada Vesta Sport (2018) betritt eine besonders sportliche Variante der russischen Limousine die Autobühne! Unter der Haube sitzt ein 145 PS starker Vierzylinder-Motor mit 1,8 Litern Hubraum. Alle Infos zu Preis & Marktstart!

Die Russen geben Gas und zeigen mit dem Lada Vesta Sport (2018), dessen Preis noch nicht feststeht, ein neues Topmodell ihres modernsten Fahrzeugs. Premiere feiert die Sportlimousine auf der Automechanika 2018 in Moskau. Das Modell basiert auf dem klassischen Vesta, wurde aber an entscheidenden Stellen auf mehr Performance getrimmt. Neben dem stärkeren Aggregat mit 145 PS verfügt der Vesta Sport über eine 16-mm-Tieferlegung, größere Bremsen, eine optimierte Aerodynamik mit verbesserter Kühlung und eine Sport-Einstellung für das ESP, das nach der Aktivierung dieser später eingreifen soll. Außen fällt sofort die sportliche Optik ins Auge. Tiefe Schürzen rundum machen sofort klar, dass hier das Sportmodell kommt. Zwei Endrohre umrahmen den Diffusor am Heck, in den Radhäusern stecken 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Ein Spoiler auf dem Heckdeckel nimmt die dritte Bremsleuchte auf, die Nebelschlussleuchte sitzt Rennwagen-typisch mittig in der Heckschürze. Optional Zierstreifen greifen das markante X-Design auf. So gerüstet stürmt der Russen-Renner in 9,6 Sekunden auf Tempo 100. Der Innenraum des Sport-Vesta ist von roten Details geprägt. Dazu zählen Ziernähte, eine 12-Uhr-Markierung auf dem Lenkrad und farblich abgesetzte Sitzwangen der schwarzen Kunstledersitze. Carbon-Zierleisten runden den sportlichen Look ab. Geschaltet wird der sportliche Russe stets manuell – leider verfügt das Getriebe nur über fünf Gänge. Zu Preis und Marktstart des Lada Vesta Sport (2018) machen der Hersteller aktuell noch keine Angaben. Mehr zum Thema: Lada Kalina NFR knackt die 200 km/h-Grenze

Der Lada Vesta im Video:

Preis & Marktstart des Lada Vesta Sport (2018) unklar