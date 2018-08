Nicht überall ist die Polizei in silbernen, blau beklebten Volkswagen unterwegs, im Gegeteil: Die Polizeistationen der Welt haben so einiges zu bieten! Vom getunten 700-PS-Hummer bis zum Bugatti Veyron ist alles denkbar. Den krassesten Fuhrpark hat eindeutig die Dubai Police vorzuweisen, hier plant man demnächst wohl auch die Anschaffung eines Bugatti Chiron. Aber auch in anderen Städten und Ländern leistet sich die Polizei echte Rennmaschinen, um den Verbrechern keine Chance zu lassen.

News Polizeiautos weltweit: Überblick Spektakuläre Polizeiautos aus aller Welt