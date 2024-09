Unser Fazit zum neuen Korea-Flitzer EV3

Mit dem Kia EV3 (2024) bringt der südkoreanische Autobauer seinen ersten, rein elektrisch angebotenen Kompakten auf den Markt. In seinem Heimatland Korea durfte AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut bereits einen ersten Fahreindruck vom 4,30 m langen EV gewinnen. Mit seinem kantigen und coolen Look tritt er wie ein kleiner Bruder des EV9 auf, setzt technisch aber lediglich auf ein 400-V- statt des besonders schnell ladenden 800-V-Netz. Zu Beginn ausschließlich mit 204 PS (150 kW) Leistung an der Vorderachse, besteht aber immerhin die Wahl zwischen einem 58,3 kWh oder 81,4 kWh großen Akku sowie den Ausstattungsvarianten Air, Earth und GT-Line.

Der Kia EV3 (2024) hat einen Einstiegspreis von 35.990 Euro (Stand: September 2024). Die ersten Modelle sollen noch Ende 2024 zu den Kund:innen rollen. Was Leslie & Cars beim neuen Elektro-Kompakten positiv wie negativ aufgefallen ist, zeigen wir im Video!

