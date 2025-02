Elektrisches Eiskratzen war noch nie so günstig

Eiskratzen mit Akku-Power: Wer anstatt Muskelkraft lieber ein kleines Gerät gegen Frost auf Autoscheiben arbeiten lassen möchte, hat nun die Chance! Kärcher senkt die Preise für den EDI 4, hier gibt es die Angebote!

Auch wenn sich der meteorologische Winter so langsam dem Ende neigt: Gefrorene Scheiben bleiben ein allmorgendliches Ärgernis, solange die Temperaturen in der Nacht am Gefrierpunkt festhängen. Von Hand kratzen ist bei viel Glasfläche oder hohen Vans und SUV anstrengend und einige Scheibenenteiser-Sprays (Tipps zu Kauf und selber herstellen) hinterlassen Schlieren auf dem Glas. Kärcher schickt mit dem EDI 4 eine ganz eigene Waffe gegen Frost auf Scheiben ins Rennen. Der Clou: Das kleine – natürlich Kärcher-gelbe – Gerät läuft elektrisch! Eine rotierende Scheibe mit eingelassenen Eiskratz-Klingen aus Kunststoff entfernt beim Überfahren die Eisschicht. Wo sich aktuell sparen lässt, verraten wir hier!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Kärcher EDI 4 im Angebot: Aktuell unter 35 Euro

Klar, ein herkömmlicher Eiskratzer (die besten im Vergleich) ist nach wie vor günstiger, aber seine Klinge muss von Hand bewegt werden. Beim Kärcher EDI 4 passiert das auf Knopfdruck. Alles, was Autofahrer:innen nun tun müssen, ist das knapp 0,6 kg schwere Gerät mit leichtem Druck über die gefrorenen Scheiben zu bewegen. Kärcher verspricht, dass ein einziges Überfahren mit dem EDI die Eisschicht entfernen soll. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku soll für knapp 15 min Eiskratzen ausreichen und ist in drei Stunden wieder vollgeladen. Als Extra gibt es auch ein Ladekabel für die 12-V-Steckdose im Auto. Aktuell senkt Kärcher den Preis des elektrischen Eiskratzers EDI 4 im eigenen Onlineshop um 40 Prozent!



Auch auf Amazon gibt es den EDI 4 von Kärcher günstiger – und zwar ebenfalls für unter 35 Euro und damit gleichauf mit dem Kärcher-Preis. Der Lieferumfang mit Ladekabel und Schutzkappe ist identisch.



Klassische Methoden gegen Eis: Auch hier lässt sich sparen

Wer dem Eis auf den Autoscheiben lieber auf altmodische Art und ohne ständiges Aufladen des Eiskratzers zu Leibe rücken möchte, kann aktuell ebenfalls sparen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem einfachen Eiskratzer mit Messingklinge? Licargo verlangt für ihr Modell regulär nicht einmal 10 Euro und senkt den Preis nochmals um 15 Prozent.



Und auch Autobesitzer:innen, die die physische Enteisungs-Arbeit am Morgen scheuen, können aktuell sparen. Den Sonax Scheibenenteiser in der 750 ml Sprühflasche bietet Amazon aktuell mit immerhin 17 Prozent Rabatt an.



Noch weniger Arbeit haben Autobesitzer:innen am Morgen, wenn über Nacht eine Frontscheibenabdeckung die Frostbildung erst gar nicht zulässt. Die Abdeckung von Win.Max kostet aktuell etwa 39 Prozent weniger. Für die Seitenscheiben und das Heckfenster sollte bei dieser Lösung aber dennoch ein Einkratzer im Auto sein.