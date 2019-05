Müde Augen, fragende Gesichter und abwinkende Gesten. Nein, die "The Grand Tour"-Crew um Jeremy Clarkson scheint vom neuen "Top Gear" und ihren Nachfolgern wirklich nicht begeistert zu sein. Doch manchmal ist der Schein nicht das, was er vorgibt, zu sein: In Wahrheit hat nämlich ein Youtuber Szenen von der Namensfindung für The Grand Tour mit Szenen des neuen Top Gear zusammengeschnitten. Das Video gibt es unten!

Jeremy Clarkson schaut gelangtweilt "Top Gear" (Video):