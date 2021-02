Der Jaguar Vision GT SV (2020) ist der neueste Elektro-Rennwagen der Engländer. Der Vision Gran Turismo SV knüpft an den 2019 vorgestellten Vision GT an und trumpft ab Januar 2021 mit nochmals eindrucksvolleren Leistungsdaten auf.

Es gibt zahlreiche gute Nachrichten zum Jaguar Vision GT SV, der im Dezember 2020 präsentiert wurde: Er existiert bereits als reales 1:1-Designmodell und die Leistungsdaten stellen so ziemlich alles in den Schatten, was derzeit auf unseren Straßen fährt. Vier E-Motoren potenzieren sich zu einer Systemleistung von 1903 PS und einem maximalen Drehmoment von 3360 Newtonmetern. Dieses liegt E-Auto-typisch unmittelbar an und sollen den GT SV in 1,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beamen. 40.000 Umdrehungen sollen nicht nur für offene Münder, sondern auch für einen markanten Sound sorgen, der die Elektro-Party passend untermalt. Doch nicht nur die Fahrleistungen stellen den bereits bekannten Vision GT von 2019 in den Schatten, auch die Aerodynamik wurde radikal angepasst. Der Frontsplitter zeigt sich vergrößert und am Heck prangt nicht nur ein riesiger, aktiver Spoiler, sondern auch ein unfassbar großer Diffusor. So soll der Luftstrom noch effektiver fließen und den Anpressdruck entscheidend erhöhen. Bei 320 km/h liegt dieser laut Jaguar bei 483 Kilogramm. Wer jetzt blindlinks zum Jaguar-Händler rennen will, sollte diesen Text allerdings vorab bis zum Ende lesen: Der Jaguar Vision GT SV (2020) wird ab 2021 exklusiv für das Playstation-Spiel "Gran Turismo" erhältlich sein.

