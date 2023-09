Wenn sich das Auto im Multiinstrument mitteilen möchte, dann geschieht das über Kontrollleuchten und Symbole, deren Bedeutung nicht allen Autofahrenden klar ist. Abhilfe soll die Funktion "Visuelles Nachschlagen" auf iPhone und iPad ab iOS 17 schaffen. So gehts!

Wer ratlos am Steuer eines Autos sitzt und nicht weiß, was die aufleuchtenden Symbole und Kontrollleuchten in der Cockpitanzeige bedeuten, kann bei Nichtbeachtung sogar einen Unfall oder Motorschaden riskieren. Also entweder pauken Autobesitzer:innen vorab die Symbole und deren Bedeutung oder sie wissen sich anderweitig zu helfen. Eine Möglichkeit der schnellen und einfachen Abhilfe bietet das Update zu iOS 17 auf den mobilen Apple-Geräten iPhone oder iPad. Damit bekommt die Funktion "Visuelles Nachschlagen" ein Update und erkennt auch Auto-Kontrollleuchten. Entdeckt hat dieses spezifische Anwendungsgebiet ein Beta-Tester, der seine Erkenntnisse auf reddit.com geteilt hat. Seit dem 18. September 2023 können nun alle Apple-User:innen auf iOS 17 updaten und Kontrollleuchten im Auto scannen, um die Erklärung dazu zu erhalten. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Auto mit altem Nokia-Handy knacken (Video):

Auto-Kontrollleuchten erkennen mit iOS 17: Anleitung

Um die Erkennungsfunktion zu nutzen, muss man mit dem Apple-Gerät ein Foto der Auto-Kontrollleuchte machen. iOS 17 reicht es dabei, wenn diese irgendwo im Foto erkennbar ist. Die Funktion "Visuelles Nachschlagen" erkennt auch mehrere Symbole in einem Foto und liefert zu jedem einzelnen eine Erläuterung. Öffnet man das Foto im Vollbildmodus und das Gerät erkennt eine Auto-Kontrollleuchte, erscheint am unteren Bildschirmrand ein Lenkrad-artiges Icon. Tippt man auf dieses Symbol, bietet das iPhone oder iPad die Funktion "Nachschlagen" und damit eine kurze Definition an. Außerdem wird ein Weblink für eine detailreichere Erklärung angezeigt. Bei einem Versuch am 20. September 2023 ergab die Funktion bei uns zwar passende, allerdings ausschließlich englischsprachige Treffer.

Von Victoria Zippmann und Max Grigo