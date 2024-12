Infiniti QX55 (2021): Preis & Motor

Mit dem Infiniti QX55 erweitert die Premiummarke von Nissan 2021 ihr Produktportfolio. Das SUV-Coupé wird den deutschen Markt jedoch nicht erreichen. Als einziger Motor steht ein Vierzylinder zur Verfügung, der Preis ist noch nicht kommuniziert.

Der Infiniti QX55 erweitert ab dem Frühjahr 2021 das Portfolio der Premiummarke von Nissan. Das luxuriöse SUV-Coupé tritt die Nachfolge des Infiniti FX an, mit dem sich die Nobelmarke 2008 auf den europäischen Markt wagte. Bis dahin wird es der 55er allerdings nicht schaffen: Bereits im Frühjahr 2019 verkündete Infiniti den Rückzug vom westeuropäischen Markt. In den USA sollte das SUV-Coupé eigentlich schon seit Sommer 2020 bei den Händlern stehen. Aufgrund der Coronakrise musste die Nissan-Tochter den Termin jedoch nach hinten verschieben. Beim Design des QX55 setzt Infiniti auf die klassentypischen Merkmale. So fährt das SUV-Coupé mit langem Überhang vorne, kurzem Überhang hinten, Seitenbeplankung, wuchtigem Unterbau sowie Coupé-artigem Dachverlauf vor. Darüber hinaus bestimmen etwa auch ein trapezförmiger Grill mit breiter Chromeinfassung, ein großer Dachkantenspoiler sowie eine ausgeprägter Diffusor in der Heckschürze mit zwei Auspuffendrohrblenden das Erscheinungsbild des Infiniti QX55 (2021).

Neuheiten Infiniti QX50 (2018): Erste Fotos & Motor Infiniti stellt neuen QX50 vor

Infiniti-Motor mit VC-T-Technologie im Video:

Preis & Motor des Infiniti QX55 (2020)