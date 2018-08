Der Trailer zur Paul-Walker-Dokumentation "I am Paul Walker" zeigt, welch tiefe Einblicke der Film in das Privatleben des 2013 verstorbenen Hollywood- und "Fast-&-Furious"-Stars Paul Walker gibt. Unter anderem kommt seine Familie zu Wort. Premiere der Dokumentation ist am 11. August 2018. Hier kommt der Trailer in voller Länge!

News Paul Walker: Doku über Fast-and-Furious-Star Trailer zu "I am Paul Walker"