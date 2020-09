"I am Paul Walker": deutscher Stream & Trailer Hier gibt's "I am Paul Walker"

"I am Paul Walker" von Paramount Network feierte im August 2018 Premiere. Der Trailer verrät, was der Film zeigen wird. Als deutscher Stream ist er zwar nicht erhältlich, dafür als DvD bei Amazon.

Paramount Networks Paul-Walker-Dokumentation mit dem Titel "I am Paul Walker" erschien im August 2018. Der Film dürfte für viele Fans, die den Unfalltod des "Fast & Furious"-Stars immer noch nicht verarbeitet haben, eine Freude sein. 2013 war der Paul Walker während einer Drehpause von "Furious 7" bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Der rund zweiminütige Trailer, der auf Youtube zu sehen ist, zeigt neben Filmszenen aus der "Fast & Furious"-Reihe auch private Videos aus der Kindheit und Jugend Paul Walkers. Unter der Regie von Adrian Buitenhuis, der ähnliche Filme über Heath Ledger, Chris Farley und Muhammad Ali gedreht hat, und dem Produzenten Derik Murray ("I am JFK Jr.") kommen enge Freunde wie Schauspielkollege Tyrese Gibson und Familienmitglieder Walkers zu Wort. So sagt seine Schwester Ashlie Walker: "Er liebte es, schnell zu fahren." Caleb Walker erklärt in "I am Paul Walker", dass der ganze Hollywood-Rummel nicht das Lebensziel seines Bruders gewesen sei. Er habe als Parkwächter in der Wildnis leben wollen. Mehr zum Thema: Dokumentation zu Paul Walker-Freundschaft mit Vin Diesel

Trailer zu "I am Paul Walker" im Video:

Trailer zu "I am Paul Walker" & kein deutscher Stream verfügbar