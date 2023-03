Was wird Elektroautos stets vorgeworfen? Richtig, mangelnde Emotionalität. Um das Gegenteil zu beweisen, bringt Albert Biermann, Ex-Chefentwickler von Hyundai und nun Berater des Automobilkonzerns, die rein elektrisch fahrende Studie Hyundai RN22e mit zu JP Performance. Dessen Inhaber J.P. Kraemer darf sich hinters Lenkrad schwingen und einige Testrunden auf der Rennstrecke "LaSiSe" drehen. Zwar ist er vom künstlich erzeugten Sound und von der Wucht des rund 600 PS starken E-Antriebsstrangs durchaus angetan, so richtig begeistert ist er aber erst, als ihm Biermann einen besonderen Kniff zeigt: Im N-Modus nämlich wird der Hyundai RN22e zum Schalter! ... Moment mal, eine Schaltung im Elektroauto? Ja, siehe Video unten. Außerdem: Im Video oben stellt Social-Media-Redakteurin Leslie Schraut den Genesis GV60 im Fahrbericht vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Ioniq 6 N (2024) RN22e deutet Serienmodell an

J.P. Kraemer fährt Hyundai RN22e im JP Performance-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: