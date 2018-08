Beim diesjährigen Hyperloop Pod Wettbewerb in Los Angeles (USA) konnten die Studenten der Technischen Universität München zum dritten Mal in Folge den Sieg einfahren. Ihr Pod konnte eine Geschwindigkeit von 467 km/h erreichen – ein neuer Rekord. Ausgezeichnet wurden die Studenten von Hyperloop-Pionier Elon Musk.

Der Hyperloop Pod Wettbewerb fand am 22. Juli auf dem Firmengelände von SpaceX statt. Jenes Unternehmen, welches Tesla-Gründer Elon Musk zur Entwicklung von Raumfahrttechnik aufbaute. Folglich war Musk auch vor Ort, um die Testläufe der Hyperloop Pods zu verfolgen und die Sieger zu küren. Insgesamt nahmen 18 Teams an der Veranstaltung teil, lediglich drei Pods wurden für den Hochgeschwindigkeitslauf in der 1,2 Kilometer langen Hyperloop-Röhre zugelassen. Wie auch in den letzten zwei Jahren ging es vorrangig um die Geschwindigkeit der Prototypen. Mit 467 km/h ließen die Studenten der TU München die Konkurrenz klar hinter sich: Das Team der TU Delft erreichte 142 Stundenkilometer, der Pod von der ETH Lausanne wies eine Spitze von 85 km/h auf. Die Siegertrophäe stellt die Hyperloop-Röhre samt Pod dar, ist im 3D-Drucker gefertigt und von Elon Musk signiert. Der Wettkampf dient der Entwicklung eines Hochgeschwindigkeits-Transportsystems namens Hyperloop, das Musk in den nächsten Jahren forcieren möchte. Mit bis zu 1200 km/h sollen Passagiere von Metropole zu Metropole in einer Vakuumröhre transportiert werden. Unlängst kündigte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung an, eine Hyperloop-Teststrecke errichten zu lassen.

