Mit dem Hyperloop One will Tesla-Chef Elon Musk die Hochgeschwindigkeits-Beförderung von Personen in die Realität umsetzen. Am Boden in wenigen Minuten Strecken von Hunderten Kilometern zu überwinden, ist dann keine Zukunftsmusik mehr. Schon 2018 sollen erste Projekt umgesetzt werden, Tests laufen bereits. Wie der Highspeed-Tunnel konzipiert ist und wie die Umsetzung in Deutschland aussehen könnte, verrät unser Video.

Video Tesla-Tunnelsystem gegen Staus: Video Musks Tunnel-Projekt geht weiter