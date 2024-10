Hopium Machina (2025): Preis & Wasserstoff

Die Wasserstoff-Limousine soll in Frankreich gebaut werden und in der elektrischen Oberklasse konkurrieren.

Der Hopium Machina (2025) debütiert als Wasserstoff-Limousine und Rivale von Tesla Model S & Co. auf dem Pariser Autosalon vom 17. bis 23. Oktober 2022. Das wissen wir zum Preis des französischen Hoffnungsträgers.

Hopium Machina – was klingt, wie ein dystopischer Sci-Fi-Streifen, soll noch 2025 in die Automobilproduktion starten. Hinter der dynamisch gezeichneten Wasserstofflimousine steckt ein Start-up aus Frankreich unter der Leitung des Langstreckenpiloten Olivier Lombard. Wo der Name Hopium herrührt, ist allerdings nicht bekannt. Ein kurzer Blick in das "Urban Dictionary" verrät, dass es sich dabei um Dinge handelt, die falsche Hoffnungen hervorrufen. Eine Art Rohrkrepierer mit großen Vorschusslorbeeren also. Das dürfte die 2019 gegründete Marke für ihr Debütmodell eher nicht vorgesehen haben. Auch die ersten technischen Daten des Machina klingen vielversprechend: So soll die Limousine mit einer Ladung Wasserstoff (6 Kilogramm) 1000 Kilometer weit fahren und sich in drei Minuten volltanken lassen. Der Reichweite kommt auch das geringe Leergewicht von unter zwei Tonnen zugute. Die von der Brennstoffzelle produzierte Energie reicht für 368 kW (500 PS) und eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Vom stehenden Start auf Landstraßentempo vergehen im Hopium Machina (2025) ungefähr fünf Sekunden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie zeigt den Hopium Machina (2025) im Video:

Preis des Wasserstoff-Autos Hopium Machina (2025)

Auch optisch weiß der Hopium Machina (2025) mit seinen stimmigen Proportionen zu überzeugen. In die muskulöse Gran Turismo-Form hat Designer Félix Godard – zuvor unter anderem bei Porsche, Tesla und Lucid angestellt – vier Türen implementiert. Dadurch erinnert er an den Fisker Karma, der ab 2011 die Elektromobilität ankurbeln wollte. Der Blick in den Innenraum fördert ein elegant-sportliches Cockpit zutage, das Platz für vier Personen bietet. Der längliche Bildschirm hinter dem Lenkrad sinkt auf Knopfdruck in das Armaturenbrett ein, ohne jedoch völlig zu verschwinden. So wirkt das Interieur aufgeräumter, ohne dass wichtige Fahrinformationen vorenthalten werden. Gleichzeitig soll ein riesiges Panoramaglasdach das Raumgefühl verbessern. Obwohl die ersten Hopium Machina erst Ende 2025 ausgeliefert werden sollen, ist die Limousine bereits vorbestellbar. Der komplette Preis soll sich auf 120.000 Euro (Stand: Oktober 2022) beziffern. Für die Fertigung errichtet das Unternehmen eine Produktionsanlage unweit der normannischen Stadt Vernon (Frankreich), die 2024 fertiggestellt sein soll.

