1976 machte Honda mit dem Accord den Schritt in die Mittelklasse. Bis heute wurden bereits acht Generationen der Limousine produziert. In Deutschland erschien das letzte Modell 2008 und 2011 wurde auf dem Autosalon in Genf das Facelift präsentiert. Für die viertürige Limousine, die auch als Kombi zu haben ist, gibt es vier Motorisierungen: zwei Benziner mit 156 und 201 PS und zwei Dieselmotoren. Der 2,2-Liter-Diesel leistet 150 PS, der 180 PS starke Diesel Type-S ist seit 2009 erhältlich.