Das kann der Kränzle-Hochdruckreiniger

Dank des 15 m langen Hochdruckschlauchs sind Arbeiten in einem großen Radius möglich.

Ob am Auto, am Haus oder im Garten: Der Kränzle-Hochdruckreiniger bietet eine rundum solide Reinigungsleistung.

Der Kränzle-Hochdruckreiniger will mit einem Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichteten Pumpenführungen überzeugen.

Ein Hochdruckreiniger kann die Autowäsche deutlich erleichtern. Doch wie gut sind solche Reiniger wirklich? Wir haben das Pendant von Kränzle im kurzen Test ausprobiert!

Ein Hochdruckreiniger ist ein vielseitiges Werkzeug, das bei der Autopflege genauso eingesetzt werden kann wie im Garten und bei der Reinigung der Garagenauffahrt. Der Kränzle-Reiniger verspricht durch seine robuste Bauweise und hohe Leistung überzeugende Ergebnisse. Um seine tatsächliche Leistungsfähigkeit zu überprüfen, haben wir ihn in einem kurzen Test genauer unter die Lupe genommen.

Ausprobiert: Der Kränzle-Hochdruckreiniger im Test

Der Kränzle-Hochdruckreiniger besticht durch seine robuste Bauweise, mit einem langlebigen Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichteten Pumpenführungen. Trotz seines Gewichts von 30 kg ist er dank seines stabilen Kunststoffrahmens und der integrierten Räder gut manövrierbar – auch über Treppen. Ausgestattet mit einem 15 m langen Hochdruckschlauch und einer Rotationsdüse bietet er vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei der Autowäsche oder im Garten. Mit 130 bar Druck und zehn Liter Wasser pro Minute beseitigt er hartnäckigen Schmutz zuverlässig.



Affiliate Link Kränzle Hochdruckreiniger 1152 TS 865.00 € Amazon Zum Produkt Vorteile Druckfester Wasserschlauch (15 m)

Langlebig dank Messingpumpenkopf und Keramikbeschichtung

Wasserdruck bis zu 130 bar Nachteile Hohes Gewicht

Worauf sollte beim Kauf eines Hochdruckreinigers achten?

Beim Kauf eines Hochdruckreinigers spielen die Leistungsfähigkeit, der Wasserdruck in Bar und die Durchflussrate in Litern pro Minute eine zentrale Rolle für die Reinigungsleistung. Messingpumpen und Keramikbeschichtungen können zur Langlebigkeit des Geräts beitragen. Ein langer Hochdruckschlauch sorgt für eine größere Reichweite, während vielseitiges Zubehör wie Rotationsdüsen die Einsatzmöglichkeiten erweitern. Auch das Gewicht und die Mobilität sollten vor dem Kauf nicht außer Acht gelassen werden. Unser Tipp: Viele Baumärkte verleihen Geräte wie diese. Vielleicht ja auch das Wunschgerät? So ist ein ausgiebiger Test zu Hause möglich!

Auch interessant:

Hochdruckreiniger – unsere Alternativen

Kärcher HD 6/13 C Plus Hochdruckreiniger

Der Kärcher-Hochdruckreiniger bietet eine maximale Durchflussmenge von 590 l pro Stunde bei einem Druck von 190 bar. Mit einem Gewicht von 28,8 kg ist er aber kaum leichter als der getestete Kränzle. Dank einer Schlauchlänge von zehn Metern verfügt er aber zumindest einen recht großen Bewegungsradius. Tragegriff, Schubbügel und Räder sollen dabei für einen möglichst einfachen Transport sorgen. Interessant: Der Reiniger kann sowohl stehend als auch liegend betrieben werden. Zubehör und Schlauch lassen sich direkt am Gerät verstauen. Ein Wasserfeinfilter soll die Pumpe vor Schmutzpartikeln schützen.



Scheppach Hochdruckreiniger HCE3000 mit Druckanzeige

Eine günstige Alternative stellt der Scheppach-Hochdruckreiniger dar. Er bietet einen maximalen Druck von 180 bar bei einer Durchflussrate von 480 l pro Stunde. Er verfügt über eine Aluminiumpumpe, ein Kunststoffgehäuse und einen acht Meter langen Schlauch, der über eine Schlauchtrommel aufgerollt wird. Integriert ist zudem ein 800 ml großer Reinigungsmitteltank. Der Teleskopgriff und die großen Laufräder versprechen eine recht einfache Handhabung.



Test vom Schwestermagazin "Selbst ist der Mann"