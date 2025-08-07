Auto, Terrassenboden, Garagentor, Hausfassade: Gründe für den Kauf eines Hochdruckreinigers gibt es viele. Ob der 1152 TS von Kränzle das Zeug zum Allround-Alleingerät für Hausbesitzer:innen hat, haben wir im kurzen Paxis-Test ausprobiert!

Dank des 15 m langen Hochdruckschlauchs sind Arbeiten in einem großen Radius möglich. Nützliches Zubehör erweitert die Funktionalität.

Ob am Auto, am Haus oder im Garten: Der Kränzle-Hochdruckreiniger zeigt im Test eine rundum solide Reinigungsleistung.

Ein Hochdruckreiniger – hier unsere Kaufempfehlungen – ist ein vielseitiges Werkzeug. Denn die Geräte können sowohl bei der Autowäsche als auch bei Reinigungsaufgaben rund um Haus, Garten oder Garage eingesetzt werden. Der Hochdruckreiniger Kränzle1152 TS verspricht durch seine robuste Bauweise und hohe Leistung überzeugende Ergebnisse. Um seine tatsächliche Leistungsfähigkeit zu überprüfen, haben wir ihn in einem kurzen Test genauer unter die Lupe genommen.

Ausprobiert: Der Kränzle-Hochdruckreiniger im Test

Der Kränzle-Hochdruckreiniger 1152 TS besticht durch seine robuste Bauweise, mit einem Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichteten Pumpenführungen ist der Hochdruckreiniger langlebig konstruiert. Die gesamte Technik bei dem Hochdruckreiniger von Kränzle ist in einem stabilen Verbundkunststoff-Rahmen fahrbar untergebracht. Damit ist der mit 30 kg recht gewichtige Hochdruckreiniger sogar über Treppen relativ gut beweglich.



Langlebig dank Messingpumpenkopf und Keramikbeschichtung

Wasserdruck bis zu 130 bar Nachteile Hohes Gewicht

Ausgestattet mit einem 15 m langen Hochdruckschlauch und einer Rotationsdüse ist der Kränzle-Reiniger für übliche Aufgaben im Garten, am Auto und rund ums Haus gut ausgestattet. Zusätzlich kann er über einen Injektor mit Reinigungsmittel zugeführt werden. Mit 130 bar Druck und zehn Liter Wasser pro Minute beseitigt er hartnäckigen Schmutz zuverlässig. Ein Spritzschutz und ein Flächenreiniger für Gehwege und Terrassen erweitern optional die Einsatzgebiete des Kränzle-Hochdruckreinigers. In unseren Praxis-Reinigungstests konnte der Hochdruckreiniger rundum überzeugen. Einziges Manko des Hochdruckreinigers von Kränzle ist das hohe Gewicht.



Hochdruckreiniger kaufen: Darauf achten

Leistung und Druck: Beim Kauf ist auf eine ausreichende Motorleistung (meist in Watt) und einen hohen Wasserdruck (mindestens 100 Bar) für gute Reinigungswirkung zu achten.

Wasserfördermenge: Die Durchflussrate (in Litern pro Minute) gibt an, wie viel Fläche in welcher Zeit gereinigt werden kann. Besonders wichtig für größere Flächen.

Pumpenmaterial: Messingpumpen oder Keramikbeschichtungen sind robuster und langlebiger als Kunststoffpumpen.

Schlauchlänge: Ein langer Hochdruckschlauch (etwa 6 – 10 m) erhöht die Bewegungsfreiheit, insbesondere bei größeren Grundstücken oder Fahrzeugen.

Zubehör und Düsen: Rotationsdüse, Flächenreiniger und Terrassenaufsatz erweitern den Einsatzbereich und sind so ideal für Pflastersteine, Terrassen oder Fahrzeuge.

Mobilität und Gewicht: Große Räder und ein Teleskopgriff erleichtern den Transport besonders wichtig bei schwereren Modellen.

Reinigungsmitteltank: Ein integrierter Tank oder Ansaugschlauch ermöglicht den Einsatz von Reinigungsmitteln, etwa bei Auto- oder Fassadenreinigung.

Stromversorgung: Akku-Hochdruckreiniger bieten kabellose Flexibilität, haben aber oft geringere Leistung, Netzgeräte sind leistungsstärker aber an eine Steckdose gebunden.

Unser Tipp: Viele Baumärkte verleihen Geräte wie diese. Vielleicht ja auch das Wunschgerät? So ist ein ausgiebiger Test vor dem Kauf zu Hause möglich!

Hochdruckreiniger: Empfehlenswerte Alternativen zu Kränzle 1152 TS

Kärcher HD 6/13 C Plus Hochdruckreiniger

Der Kärcher-Hochdruckreiniger bietet eine maximale Durchflussmenge von 590 l pro Stunde bei einem Druck von 190 bar. Mit einem Gewicht von 28,8 kg ist er aber kaum leichter als der getestete Kränzle. Dank einer Schlauchlänge von zehn Metern verfügt er aber zumindest einen recht großen Bewegungsradius. Tragegriff, Schubbügel und Räder sollen dabei für einen möglichst einfachen Transport sorgen. Interessant: Der Reiniger kann sowohl stehend als auch liegend betrieben werden. Zubehör und Schlauch lassen sich direkt am Gerät verstauen. Ein Wasserfeinfilter soll die Pumpe vor Schmutzpartikeln schützen.



Scheppach Hochdruckreiniger HCE3000 mit Druckanzeige

Eine günstige Alternative stellt der Scheppach-Hochdruckreiniger dar. Er bietet einen maximalen Druck von 180 bar bei einer Durchflussrate von 480 l pro Stunde. Er verfügt über eine Aluminiumpumpe, ein Kunststoffgehäuse und einen acht Meter langen Schlauch, der über eine Schlauchtrommel aufgerollt wird. Integriert ist zudem ein 800 ml großer Reinigungsmitteltank. Der Teleskopgriff und die großen Laufräder versprechen eine recht einfache Handhabung.



