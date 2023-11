Ein Helmschloss ist ein wichtiges Zubehör für jede:n Motorradfahrer:in. Beim Abstellen des Motorrads bewahrt ein Helmschloss nicht nur den Helm vor Diebstahl, sondern bietet auch eine beruhigende Sicherheit für den Rückweg – schützt also sowohl den Helm als auch das Gemüt im Alltag. Die besten Produkte stellen wir hier vor.

Kurz bei der Pause den Helm auf den Tank gelegt. Und schon ist er weg. Hätte der Biker oder die Bikerin den Kopfschutz doch besser die ganze Zeit mit sich getragen. Ärgerlich und vor allem teuer, denn moderne Motorradhelme kosten meist ein paar hundert Euro.

Doch auch der leichteste und beste Integralhelm ist sperrig und wiegt mindestens ein Kilogramm, das Tragen macht auf Dauer keinen Spaß. Die Alternative wäre gewesen: Den Kopfschutz ans Motorrad zu befestigen. Mit einem speziellem Schloss wäre die Sicherheitsausrüstung unter Umständen nicht gestohlen worden. Und ein Schloss für einen Helm kostet meist nicht viel und ist zu schnell und einfach bedienen.

Wie das universale System von Autodomy. Es lässt sich einfach am Motorrad mit Stahlkabel und T-Adapter verbinden und sichert so den Helm vor Langfingern. Zudem ist es klein und passt in nahezu jede Motorradjackentasche, kann also bei jeder Tour dabei sein. Preis: rund 20 Euro.

Was ist ein Motorrad-Helmschloss?

Mit einem speziellen Schloss lässt sich ein Motorradhelm am Motorrad sicher befestigen und abschließen, wenn der Motorradfahrer in einer Pause nicht die ganze Zeit den Helm in der Hand halten möchte. Fahrer von Motorrädern oder Rollern mit Topcase können den Motorradhelm einfach ins Fach legen und es abschließen. Bei Zweirädern, die kein Topcase besitzen, lässt sich der Helm nur über ein spezielles Helmschloss sichern. Meist geschieht das über ein Schloss am Lenker, aber es gibt auch Möglichkeiten, ein Schloss an Sitzbank, Motorschutzbügel, Tasche, Auspuff, Zündschloss oder Gepäckträger zu montieren. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Maschinen von BMW, Honda, Yamaha oder Harley-Davidson handelt. Auch die Kategorie, ob Enduro, Sport, Tourer, GT oder H-D Chopper, macht keinen großen Unterschied. Es muss nur eine Stelle am Motorrad frei sein, an der sich das Schloss befestigen lässt, um es mit dem Helm sicher zu verbinden. Bei Enduros wie der Africa Twin reicht dafür häufig die Verstrebung zwischen den Griffen. Auch bei einem Fahrrad oder E-Bike lässt sich je nach Modell ein Kopfschutz mit einem Helmschloss als Zubehör leicht sichern. Je nach Anwendungsfall sollten Interessenten vor dem ersten Angebot einen Vergleich ziehen, für welchen Einsatz sie eine Helmsicherung benötigen. Es kann durchaus sein, dass der Preis-Leistungs-Sieger oder ein Angebot zwar einen Vergleich unter Schlössern gewonnen hat, sich für das Bike jedoch nicht eignet.

Motorrad-Helmschloss: Vergleich

Im Motorrad-Zubehör, Handel für Fahrrad und Online-Shops gibt es eine Reihe von interessanten Motorrad-Helmschlössern zur Sicherung. Interessenten sollten sich vorher überlegen, wann, wo und wie lange sie ihren Helm sichern wollen. Für eine kurze Zeit im Sommer reichen die meisten Helmsicherungen. Wer sein Helm über Nacht, bei Regen oder in zwielichtigen Gegenden sicher verwahren will, kommt an einem Topcase oder großen Seitenkoffer nicht vorbei. Denn zwar schützt ein Motorrad-Helmschloss den Kopfschutz vor Diebstahl, aber nicht vor Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten. Tipp: Den wertvollen Kopfschutz nicht mit dem Vorderrad anketten und auf den Boden legen – der nächste Hund könnte das als Einladung empfinden.

Autodomy Helmschloss Motorrad

Mit einem flexiblen Stahlkabel und einem Kabelschloss wird der Helm ans Bike gebunden, ganz ohne Werkzeug. Ein T-Adapter hilft bei Helmen mit Schnellverschluss. Ganz ohne Schlüssel, mit Zahlenschloss. Das schwarze Autodomy Helmschloss in schickem Design ist klein und handlich und passt in jede Jackentasche. Preis: rund 20 Euro.

Fasbet Helmschloss Motorrad

Beim Fastbet Helmschloss Motorrad handelt es sich um ein Schloss, das fest an das Cockpit des Bikes zwischen den Griffen oder den Gepäckträger mit einem Durchmesser von 22 bis 28 Millimeter geschraubt wird. Bei geöffnetem Bügel wird der Riemen des Helms durchgeführt und anschließend das Schloss verriegelt. Dafür muss es einmal mit einem Werkzeug montiert werden. Preis für zwei Schlösser und vier Schlüssel: rund 9 Euro und ein gutes Angebot.

Abus Combiflex 2503/120

Mit dem handlichen Abus Combifllex 2503/120 lassen sich ein Helm oder mehrere Helme je nach Modell einfach am Bike befestigen. Mit nur 89 Gramm ist das Abus-Schloss der bekannten Marke zudem leicht und handlich, mit einem individuell einstellbaren Zahlencode sogar für mehrere Personen nutzbar. Das Accessoire eignet sich auch für die Sicherung von Taschen, Gepäck oder Rucksäcken. Preis für das original Bike-Helmschloss: Mit rund 20 Euro ist es ein faires Angebot.

Urban UR140 Helmschloss Motorrad

Bei dem flexiblen Helmschloss von Urban handelt es sich um ein Set aus Karabinerhaken mit Sicherheitscode-Zahlenschloss (ohne Schlüssel) und einem Spiral-Stahlkabel. Dazu kommt passend ein Helmadapter für Schnellverschlüsse. Das flexible Kabel lässt sich um den Lenker, aber auch um Felgen oder Gepäckträger wickeln. Preis: Mit rund 25 Euro ist es ein faires Angebot.

Hdbubalus Motorrad-Universal-Helmschlosshalterung

Diese Helmschloss-Halterung in Chrom passt auf Lenker mit einem Durchmesser von 22 bis 38 Millimeter Durchmesser und damit auf viele Motorradlenker. Das Schloss wird fest am Lenker verschraubt und nimmt den Bügel oder Haken des Helmes sicher auf. Preis für das Helmschloss in Chrom: rund 28 Euro.

Kohlburg Helmschloss mit Zahlenschloss

Mit dem 180 Zentimeter langen, schwarzen Kabel lassen sich gleich mehrere Helme an Motorrad oder Roller sicher vor Dieben befestigen. In dem Karabinerhaken, der beide Enden des Stahlseils aufnimmt, ist ein Zahlenschloss integriert. Das sorgt für ein schnelles Auf- und Zuschließen und damit für einen hohen Komfort ganz ohne Schlüssel. Klein und handlich. Preis: rund 20 Euro.

Wo wird ein Helmschloss angebracht?

Die meisten Helmschlösser lassen sich am Lenker anbringen. Je nach Fahrzeug eignen sich als Stellen aber auch ein Teil der Verkleidung, Schutzbügel, Auspuff (nicht, wenn der heiß ist), Gepäckträger-Systeme, Tankdeckel oder notfalls Räder. Das Festketten an Rädern sollte aber nur in Notfällen passieren, weil die Bodengegend nicht besonders ideal für den wertvollen Kopfschutz ist.

Vergleich Motorradschlösser Mehr Sicherheit

Sind Helmschlösser für verschiedene Motorradhelm-Typen geeignet?

Die meisten Helmschlösser eignen sich für Integralhelme und Motorcross-Helme. Bei Jethelmen lassen sich die Helme lediglich über die Schlaufen sichern. Es hängt daher viel vom Modell ab, ob sich der Kopfschutz überhaupt mit dem Bike befestigen lässt. Wer nicht sicher ist, sollte mit seiner Ausrüstung zu einem Fachhandel fahren und die Sicherungshilfen ausprobieren oder zumindest anhalten. Bei großen Maschinen mit Topcase oder Rollern mit Seitenfächern erübrigt sich das, hier lediglich die Klappe öffnen und den Sicherheitshelm im Fach verstauen.