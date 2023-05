Der Bluetooth Lautspracher Headwave TAG 2 ermöglicht es, während der Motorradfahrt Musik durch den Helm zu hören. Alles wissenswerte zu dieser technischen Innovation.

Als Motorradfahrer mag man im Straßenverkehr zahlreiche Vorteile haben, wie etwa leichter an einen adäquaten Parkplatz zu gelangen. Doch in Sachen Musikgenuss gibt es aufgrund der Beschaffenheit einen klaren Nachteil für Zweiräder gegenüber Autos. Der Headwave TAG 2 soll dieses Problem umgehen und für beste Unterhaltung während der Fahrt sorgen – ganz ohne Kopfhörer.

Disclaimer: Dieses Produkt sollte – wie jedes andere Zubehör eines Fahrzeuges, beispielsweise ein Navigationssystem oder Smartphone – ausschließlich im Stand bedient werden. Während der Fahrt ist die aktive Bedienung strengstens untersagt. Der Hersteller Headwave stellt darüber hinaus auf seiner Homepage sicher, dass Umgebungsgeräusche trotz des laufenden Lautsprechers während der Fahrt ohne Einschränkungen wahrgenommen werden können.

In einigen Onlineshops ist das Produkt auch sofort verfügbar. Unter den Anbietern befindet sich etwa der Versandhändler Amazon. Hier kostet der Headwave TAG 2 ab 199 Euro.

Headwave TAG 2 – die Besonderheiten

Der Headwave TAG 2, der am 8. Mai 2023 in der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" auf dem Sender Vox vorgestellt wird, ist im Kern zunächst einmal ein Bluetooth-Lautsprecher. Dieser wird per Klebepad, welches laut Hersteller auch bei über 300 km/h nicht abfällt, an die Rückseite des Motorradhelms angebracht. Mittels 3D-Audio-Technik gelangt der Klang des Lautsprechers in das Innere des Helms und sorgt für eine angenehme Beschallung. So können neben Musik, Radio oder Podcasts auch Anweisungen des Navigationssystems per Sprachwiedergabe abgespielt werden.

Die besonderen Vorzüge des TAG 2 sind:

Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden

Wasserdichtes Material

3D-Sound, der das Gehör nicht blockiert

Extrem widerstandsfähiges Klebepad

Weiteres Zubehör für Headwave TAG 2 erhältlich

Sollte weiteres Zubehör vonnöten sein, gibt es dieses ebenfalls bei Amazon zu kaufen. Wem die Farbe schwarz zu langweilig ist, hat zum Preis von 219 Euro die Möglichkeit, auf blau, gold, neon-gelb, neon-orange, pink, rot oder weiß auszuweichen.

Ersatz-Klebepads für den Artikel sind im 2er-Pack für 16 Euro verfügbar.

Alternativ kann statt des Klebepads auch eine Lösung aus Klett gekauft werden. Diese kostet 24 Euro.

