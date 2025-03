Hama bietet ein breites Sortiment an Handyhaltern für jeden Zweck an. Wir haben zwei davon ausgiebig getestet und erklären, welcher Hama-Handyhalter sich für wen am besten eignet.

Der Saugnapf des Hama Wireless Car Chargers haftet sehr fest an glatten Oberflächen. Alternativ kann der Testsieger aber auch an einem Lüftungsgitter montiert werden.

Die Hama-Handyhalter im Überblick

Wer sich im Test von Handyhaltern mit Ladefunktion die Note "Sehr gut" verdient, darf sich nicht viele Ausrutscher erlauben. Das ist beim Hama Wireless Car Charger der Fall. Das Flaggschiff unter den Hama-Handyhaltern punktet in unserem Vergleich in allen Disziplinen und hat sich wenig vorzuwerfen. Der Wireless Car Charger findet sicheren Halt an Lüftungsgittern. Dank des mitgelieferten Saugnapfs mit verstellbarem Arm haftet er aber auch zuverlässig an glatten Oberflächen wie der Windschutzscheibe oder ebenen Armaturenbrettern.

Testsieger Amazon Hama Wireless Car Charger 51.75 € Zum Produkt Sehr empfehlenswert Amazon Hama Universal Holder 22.44 € Zum Produkt Preis-/Leistungssieger Amazon Sonru Smart Wireless Charger 30.99 € Zum Produkt Unsere Bewertung Unsere Bewertung: Sehr gut (95/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 95 / 5 Unsere Bewertung: Befriedigend (67/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 67 / 5 Unsere Bewertung: Sehr gut (91/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 91 / 5 Vor- und Nachteile Überall zu befestigen

Wertige Anmutung

Einfache Einhand-Bedienung Weniger geeignet für Handys mit tiefliegenden Tasten Leicht installierbar und sehr diskret

Einfache Einhand-Bedienung Handy nur senkrecht

Klemmt nicht spielfrei

Keine Ladefunktion Überall zu befestigen

Leicht zu bedienen

Hält und lädt sehr sicher Adapter für Zigarettenanzünder nicht im Lieferumfang

Testsieger: Hama Wireless Car Charger

Selbst wenn die Zündung aus ist, klemmt der Wireless Car Charger das Smartphone elektrisch (und dank eines Näherungssensors automatisch) ein oder gibt es auf Tastendruck wieder frei. Das Laden klappt kontakt- und problemlos. Das Ladeteil mit lederähnlicher Oberfläche verleiht dem Hama-Halter zudem ein wertiges Erscheinungsbild. Sogar den Adapter für den Zigarettenanzünder bringt der Wireless Car Charger schon mit. Verbesserungspotenzial betrifft besonders dicke Handys in Hüllen, für die die seitlichen Klemmen nicht groß genug sind. Außerdem muss der Stützfuß manuell eingestellt werden, über einen etwas knappen Verstellbereich. Damit können Smartphones mit seitlich tief liegenden Tasten Probleme bekommen. Dennoch: Der Hama Wireless Car Charger mag etwas teurer sein als die Konkurrenz. Dafür bietet er viel Flexibilität und Nutzwert und macht das lästige Anstöpseln des Ladekabels überflüssig.



Affiliate Link Testsieger Hama Wireless Car Charger 51.75 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Sehr gut (95/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 95 / 5 Vorteile Überall zu befestigen

Wertige Anmutung

Einfache Einhand-Bedienung Nachteile Weniger geeignet für Handys mit tiefliegenden Tasten

Die besten Handyhalter im Test (Video):

Sehr empfehlenswert: Hama Universal Holder

Der Hama Universal Holder macht sich die Schwerkraft zunutze, um das Smartphone einzuklemmen. Wenn man das Handy in den Halter gleiten lässt, nimmt es eine ausgeklügelte Kinematik in die Zange und hält es zuverlässig fest. Das klappte im Handyhalter-Vergleichstest, insbesondere mit dicken Smartphones. Flache Modelle saßen hingegen nicht immer ganz spielfrei. Auch ein Quereinbau des Handys ist konstruktionsbedingt nicht möglich und auf eine kontaktlose Ladefunktion muss man verzichten. Dafür funktioniert die Bedienung sehr einfach und mit nur einer Hand – ein wichtiges Testkriterium. Auch die Befestigung des Halters geht mühelos vonstatten. Allerdings krallt sich der Hama Universal Holder allein an Lüftungsgitter und verstellt sich nur in der Neigung, nicht in der Tiefe. Die Luftausströmer sollten daher nahe im Sichtfeld der Fahrer:in platziert sein. Wer auf eine Ladefunktion und eine Saugnapfhalterung verzichten kann, ist mit dem Hama Universal Holder dennoch gut beraten.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Hama Universal Holder 22.44 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Befriedigend (67/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 67 / 5 Vorteile Leicht installierbar und sehr diskret

Einfache Einhand-Bedienung Nachteile Handy nur senkrecht

Klemmt nicht spielfrei

Keine Ladefunktion

Eine gute Alternative zu Hama-Handyhaltern

Preis-/Leistungssieger: Sonru Smart Wireless Charger

Der Sonru Smart Wireless Charger ist fast so smart wie der Testsieger von Hama, aber deutlich günstiger zu haben. Und das selbst, wenn man den Kauf eines Ladeadapters für den Zigarettenanzünder, der nicht zum Lieferumfang zählt, zur Rechnung addiert. Auch der Sonru-Halter lässt sich vielseitig befestigen, an Lüftungsgittern oder per Saugnapf an glatten Oberflächen. Das ist praktisch, wenn man mal das Auto wechselt. Besonders pfiffig: Der automatisch regelbare Stützfuß positioniert das Smartphone ganz von allein optimal zur Ladespule. Im Test gab es folglich an der Ladegeschwindigkeit und -zuverlässigkeit nichts zu bemängeln. Eine sehr überzeugende Vorstellung, die mit der Note "Sehr gut" und dem Titel des Preis-/Leistungssiegers belohnt wird.



Affiliate Link Preis-/Leistungssieger Sonru Smart Wireless Charger 30.99 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Sehr gut (91/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 91 / 5 Vorteile Überall zu befestigen

Leicht zu bedienen

Hält und lädt sehr sicher Nachteile Adapter für Zigarettenanzünder nicht im Lieferumfang

Das sollte man zu Handyhaltern wissen

Ein guter Handyhalter muss sowohl zum Auto als auch zum Handy passen. Zunächst gilt es zu klären, wo man den Halter befestigen möchte. Der Hama Wireless Car Charger erleichtert diese Entscheidung, da er sich am Lüftungsgitter, aber auch per Saugnapf fixieren lässt. Beide Hama-Handyhalter eignen sich für Smartphones in den gängigen Größen. Die Geräte dürfen auch in Etuis stecken, sofern diese nicht zu dick auftragen. Die Ladefunktion des Wireless Car Chargers bleibt dann allerdings nicht in allen Fällen erhalten. Problematisch können auch Handys mit seitlichen Tasten werden: Falls die Tasten zu tief liegen, kann es beim Einklemmen im Wireless Car Charger zu Fehlbedienungen kommen. Beim Hama Universal Holder sind eher hoch liegende Tasten kritisch.