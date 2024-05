Am T.50 kombiniert Murray seine zwei berühmtesten Designs: das Layout des McLaren F1 mit Mittelmotor und drei Sitzen sowie den Lüfter am Heck des Formel-1-Boliden Brabham BT46B.

Ein neuer Stern leuchtet am Hypercar-Himmel: Der Gordon Murray T.50 (2022) will mit revolutionären Konzepten aus der Vergangenheit zukünftig unerreichten Fahrspaß bieten. Wir haben alle Infos zu den PS und zum Preis des Mittelmotor-Sportlers!

In der Pressemitteilung zum neuen Gordon Murray T.50 (2022) hagelt es förmlich berühmte Namen und Verweise auf stolze Zeiten, als der britische Motorsport unerreicht war: McLaren F1, Brabham BT46B, Gordon Murray, Cosworth. In der heutigen Zeit, in der Hypercars mit weniger als 1000 PS sowieso nichts mehr zu melden haben, schmückt man sich daher besser mit Namen als mit Zahlen. Und mit einem mutigen Versprechen: Der GMA (Gordon Murray Automotive) T.50 soll mehr Fahrspaß bieten, als jedes andere Hypercar. Das finale Feuerwerk der analogen Sportwagenwelt, sozusagen. Für den dazugehörigen Zündstoff bedient sich das Team um den legendären Konstrukteur Murray an zwei seiner berühmtesten Entwürfe: Dem eben genannten McLaren F1 und dem Brabham BT46B. Von Ersterem erbt der Gordon Murray T.50 (2022) das Layout, von Letzterem den voluminösen Ventilator am Heck. Wir sprechen also von einem Sportwagen mit V12-Mittelmotor, der direkt hinter einer Kanzel mit drei Sitzen werkelt. Die 663 PS sind dabei weniger rekordverdächtig als die 12.100 Umdrehungen, bei denen der rote Bereich beginnt. Das Aggregat hat dann auch leichtes Spiel mit dem 968 Kilogramm schweren Wagen. Wie bei keinem anderen Auto soll auch die Aerodynamik im Gordon Murray T.50 (2022) perfektioniert worden sein: Dazu trägt auch der Ventilator bei, der Luft vom Unterboden ansaugt und damit ein Vakuum generiert, welches dem Sportler ein extremes Gripniveau liefert. Das Formel 1-Auto, das damit 1978 ausgerüstet wurde, war damit so dominant, dass es nach einem Rennen sofort wieder verboten wurde. Mehr zum Thema: Der McLaren F1 im Fahrbericht

Preis und PS des Hypercars Gordon Murray T.50 (2022)