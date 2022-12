Wenn Bußgelder und Führerscheinentzug nicht reichen, müssen härtere Gesetze her – das ist zumindest die Meinung der österreichischen Verkehrsministerin. Manche Länder in Europa berechnen das Bußgeld bei einer Geschwindigkeitsübertretung auf Basis des Einkommens, andere drohen mit Gefängnis. Die Gesetzesnovelle in Österreich sieht hingegen wohl mit eine der härtesten Strafen vor: das Auto einzukassieren. Wie das funktionieren soll und warum das Raser:innen auch in Deutschland droht, erklärt das Video. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Video Raser muss ins Gefängnis Raserei endet im Knast

