Beim Genfer Autosalon 2020 (5. bis 15. März) stellen wieder zahlreiche Hersteller ihre neuesten Modelle vor. Die AUTO ZEITUNG nennt zudem Ticketpreise und Öffnungszeiten!

Der Genfer Autosalon 2020 lockt das nationale und internationale Publikum vom 5. bis zum 15. März bereits zum 90. Mal mit zahlreichen Welt- und Europapremieren in die Messehallen. Unter anderem wird Mercedes das E-Klasse Facelift sowie das dazugehörige T-Modell präsentieren, am Messestand von Seat gibt es den neuen Leon sowie den Cupra Leon zu sehen. Außerdem bringt Skoda den Octavia RS sowie den Octavia Scout mit an den Genfer See, während Volkswagen die GTD-, GTE- und GTI-Variante der aktuellen Golf-Generation vorstellt. Darüber hinaus wird Audi den neuen A3 vorstellen und Nissan hat den neuen Qashqai im Gepäck. Opel und Lamborghini haben ihre Teilnahme am Genfer Autosalon 2020 hingegen abgesagt. Mehr zum Thema: Genfer Autosalon

Porsche auf dem Genfer Autosalon 2019 (im Video):

Genfer Autosalon 2020: Öffnungszeiten & Tickets

Ticketpreise Vorverkauf (Web/App) vor Ort Erwachsene (ab 16 Jahre) 16 CHF 21 CHF Kinder (ab 6 Jahre) / AHV 9 CHF 14 CHF Gruppen (mind. 20 Personen) 11 CHF 16 CHF Erwachsene (nach 16 Uhr) 8 CHF 13 CHF Kinder (nach 16 Uhr) 4,50 CHF 9,50 CHF Öffnungszeiten (5. - 15. März) Montag - Freitag 10 - 20 Uhr Samstag - Sonntag 9 - 19 Uhr