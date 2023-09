Laut Statistik liegt die Kieler Straße in Hamburg auf Platz eins der Straßen, auf denen in der Bundesrepublik die meisten Unfälle passieren. Das sind die gefährlichsten Straßen Deutschlands!

Der Versicherungsanbieter Allianz Direct hat eine Studie zu den gefährlichsten Straßen Deutschlands veröffentlicht, die überwiegend auf Unfalldaten der Bundesanstalt für Straßenwesen und des Statistischen Bundesamtes basiert (inhaltlicher Stand: 08.08.2023). Demnach war die Kieler Straße im Hamburger Bezirk Altona mit 53 Unfällen im Jahr 2022 die Straße, auf der es am häufigsten krachte. Fünf dieser Unfälle zogen schwere Verletzungen nach sich. Auf Platz zwei folgen die Frankfurter Allee in Berlin und die Vahrenwalder Straße in Hannover mit jeweils 49 Unfällen, wobei in Deutschlands Hauptstadt acht anstatt sechs Mal schwere Verletzungen die Folge waren. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass es sich um die absolute Zahl an Unfällen handelt, die nicht in Relation zur Länge der Straße gesetzt wurde. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Das ist die gefährlichste Autobahn Deutschlands

Unter den Top-10 der gefährlichsten Straßen Deutschlands ist in der Studie nur eine Autobahn zu finden. Auf der A8, die hauptsächlich in Baden-Württemberg und Bayern in Ost-West-Achse verläuft, wurden 2022 41 Unfälle geführt. Übrigens: 2021 kam es in ländlichen Regionen vier Mal häufiger zu Verletzungen als auf Autobahnen. Es wurde aber auch ein eindeutig positiver Trend festgestellt: Die Zahl der Todesopfer ging seit 1970 stark zurück. Während damals noch 19.193 Unfälle mit Todesfolge gezählt wurden, waren es im Jahre 2000 noch 7503 und 2021 2562.