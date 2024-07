Damit klappt und sitzt es sich gut

Der klassische Campingstuhl gehört zwar noch nicht zum alten Eisen, doch wer die Zweisamkeit beim Camping genießt, greift zum Sofa. Modelle gibt es viele. Wir haben das Fritz Berger Camplife Relax Faltsofa einem Test unterzogen.

Was ist ein Faltsofa?

Camper:innen wissen, dass es beim Verreisen mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil auf jeden Zentimeter und jedes Gramm ankommt. Leichtes und vor allem gut verstaubares Mobilliar ist daher unerlässlich. Der Klappstuhl ist in Sachen Campinggestühl wohl der Evergreen schlechthin. Doch wer gerne zu zweit ruhige Stunden am Stellplatz verbringen möchte, greift zum faltbaren Sofa. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Campingstuhl. Eine stabile Klappkonstruktion aus Stahl- oder Aluminiumrohren/-streben hält eine Sitzfläche aus gepolstertem Stoff, die in der Regel Platz für bis zu zwei erwachsene Menschen bereitstellt.

Schneller Aufbau: Das Camplife Relax Faltsofa im kurzen Test

Für gemütliche Stunden zu zweit eignet sich das Camplife Relax von Fritz Berger hervorragend. Im Handumdrehen ist das Faltsofa ähnlich schnell wie ein Klappstuhl aufgebaut. Es bietet zwei Erwachsenen (bis 200 kg) bequem Platz. Was anfangs knitterig aussieht, glättet sich in der Sonne oder beim Benutzen. Das wärmende Polster ist im Sitzbereich vier und am Rückenteil acht Zentimeter dick.

Worauf beim Kauf eines Faltsofas achten?

Größe

Hier sollte man nicht nur an die Größe der Sitzfläche des Campingsofas denken, sondern auch an die Packmaße. Die gängigen Modelle offerieren in der Regel Platz für zwei ausgewachsene Personen. Ebenso wichtig ist allerdings auch die Größe des zusammengeklappten Faltsofas. Passt es in den Camper? Das sollte vor dem Kauf gecheckt werden, denn ein loser Transport im Innenraum ist nicht zu empfehlen.

Stabilität

Das faltbare Sofa sollte vor dem Kauf ebenfalls auf das zulässige Gesamtgewicht beziehungsweise die Belastbarkeit geprüft werden. Üblicherweise rangiert der Belastungswert der mobilen Sitzgelegenheiten zwischen 100 und 250 kg. Aufschluss gibt ein Blick in die technischen Daten des begehrten Faltsofas.

Zubehör

Soll das Faltsofa nur eine simple Sitzgelegenheit für Zwei sein oder auch etwas mehr Luxus bieten können? Manche der Sofas nutzen beispielsweise klassische Armlehnen wie bei einem herkömmlichen Campingstuhl, die obendrein noch mit Getränkehaltern ausgestattet sind. Im Falle des getesteten Fritz Berger Camplife Relax Faltsofas sind an der Seite Netztaschen angebracht, die eine Flasche oder Lesematerial halten können.

Empfehlenswerte Alternativen

Brunner Action Rendez-Vouz

Mit 8,3 kg wiegt das Brunner Action Rendez-Vouz zwar zwei Kilogramm mehr als das getestete Modell von Camplife, bietet dafür allerdings auch rund 40 kg mehr Belastungsgewicht (240 kg). Praktisch sind neben den integrierten Getränkehaltern auch die beiden Netztaschen zwischen den Sitzplätzen an der Lehne. So sind Bücher, Brochüren oder Karten schnell und griffbereit verstaut.

KingCamp Loveseat

Das KingCamp Loveseat Faltsofa ist laut Hersteller ein echtes Leichtgewicht. So soll die faltbare Sitzmöglichkeit lediglich 3,6 kg auf die Waage bringen. Die Belastungsgrenze soll dabei dem des Fritz Berger Sofas entsprechen und bei 200 kg liegen. Das preislich etwas höher angesiedelte Loveseat Sofa bietet ebenfalls wie das Modell von Brunner Getränkehalter und eine Netztasche auf der Rückseite der Lehne.

Diese Arten von Camping-Sofas gibt es ebenfalls

Die wohl einzige vollwertige Alternative zum Faltsofa stellt ein aufblasbares Sofa dar. Ein Vorteil dieses Systems kann je nach Modell ein kompakteres Packmaß und höhere Belastbarkeit darstellen. Der Nachteil besteht im Aufblasen und der möglicherweise empfindlichen Außenhaut des Sofas. Eine tragbare Luftpumpe kann dabei helfen, den Aufbau zu vereinfachen.